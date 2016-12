Treårige Oliver har en egen isrink på altanen

Se tv-klippet från Olivers isrink här:

Småkillarna Oliver Grip och Albin Karlsson är tre år. De är grannar och bästa kompisar och gör det mesta ihop och nu delar de ett nyvunnet intresse – att åka skridskor. Barnen sitter bekvämt i soffan i uterummet medan deras pappor snörar på skridskorna. De kliver vant på isen och börjar åka.

– Jag vill vara målvakt. Är du med, Oliver? säger Albin.

– Ja! svarar Oliver.

Läs också: Drömmen blev verklighet för tvååringen Bella – titta in i hennes sagoslott i Njurunda

Oliver har åkt skridskor i ett halvår och tycker att det är roligt. Men när friåkningstiderna blev färre i Modin-Zetterberghallen på höstkanten bestämde sig Mikael för att bygga en egen isrink.

Infallet kom en fredagseftermiddag och Mikael åkte till ett byggvaruhus och lastade bilen full med OSB-skivor, presenning och virke. Isrinken stod färdig kvällen efter.

– Jag har väl lagt ner tio till tolv timmar på det här, det kanske vissa tycker är länge men jag är ju ingen snickare, säger Mikael och skrattar.

Läs också: Ishockeyplanen fick ta sängens plats

Konstruktionen är enkel, en vit presenning ligger i botten och sedan har Mikael snickrat ihop en träregel runtom den i en rektangulär form. OSB-skivor målades vita med grundfärg och skruvades fast i träreglarna. Mikael avslutade med att måla linjer och målvaktsyta på presenningen.

Vad krävs för att ro ett sådant här projekt i land?

– Ja, det är väl i nivå med träslöjd i årskurs fyra. Det är hammare, spik, borrmaskin och målarfärg, så mycket mer är det inte, säger Mikael.

När kylan kom i början av november blev de äntligen is på banan. Mikael spolar isen med vattenslangen och moppar för att få en fin yta.

– Jag skulle tro att materialkostnaden inklusive hockeymålen landade på cirka 3000 kronor, det är en rolig present som hela familjen har glädje av, säger Mikael Grip.

Läs också: Saga köpte renoveringsobjekt själv: "Har slagit bort väggar, snickrat, målat och tapetserat"

Barnen åker fram och tillbaka, skjuter pucken och gör hockeystopp. Efter en stunds åkande tryter tålamodet för Oliver. Men det verkar snarare handla om den ovana mediesituationen än ointresse för skridskoåkning. Efter lite fika och prat med kompisen är humöret bättre.

– Nu har vi picknick, säger Albin. Ska vi spela igen, Oliver?

– Jag vill det, säger Oliver.

De kliver på isen igen och börjar åka. De brukar åka skridskor flera gånger i veckan. Mikael Grip och grannen Jesper Karlsson brukar också snöra på sig skridskorna, de njuter av att dela barnens glädje och ibland blir de ensamma kvar på isen.

Oliver och Albin har röda Timråtröjor och på den lilla sargkanten står det Timrå med röda, stora bokstäver.

– Pojkarna gillar verkligen gillar Timrå, skrattar Mikael.

Mikael har satt upp olika reklamskyltar på sargen och stolparna med utomhusbelysning ger ett proffsigt intryck. Responsen på isrinken har varit positiv, grannarna är nyfikna och många undrar hur han har gått till väga.

Småkillarna åker vidare. Papporna skojar om barnens framtid och deras eventuella NHL-framgångar.

– De kan ju inte skylla på att de inte har fått möjligheten i alla fall, säger Mikael.

Men här finns ingen press. Skridskointresset är lustfyllt och kravlöst och ett trevligt sätt för familjerna att umgås.

– Det är så kul att barnen tycker att det är så roligt att åka. Det är otroligt roligt att få göra någonting tillsammans, säger Jesper.

Vad är det bästa med att ha en isrink på altanen?

– Det är ju så nära, den ligger precis utanför vardagsrummet. När barnen är pinknödiga eller blir less som treåringar ofta kan bli, så är det bara att gå in och ta av skridskorna och sedan när de är sugna så är det bara att ge sig ut och åka igen, säger Mikael.När sommaren kommer tänker Mikael skruva isär isrinken och lägga den under altanen. Men först väntar en lång vinter med friåkning för hela slanten.

Läs också: Bert och Catharina ska köra till Asien – tar med huset i bakluckan