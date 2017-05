TV: Följ med hem till Mr Hammondorgel - Pierre Swärd har alltid levererat det bästa av orgelsound

Så blev det också. Idag räknas Pierre Swärd från Borlänge som en av de stora inom genren orgeljazz.

– Jag lever musik. Jag är musik.

Swärd har lirat hammondorgel sedan 1969 och bär fortfarande på ett av de mer vitalare orgelbrölen i världen.

– Jag var 15 när jag fick min första hammondorgel, en Hammond L-100 med Leslie modell 145. Äntligen kunde jag låta som Jimmy Smith.

Det var 1967, för 50 år sedan, då resten av världen föll pladask för Beatles åttonde skiva, Sergant Pepper´s Lonely Hearts Club Band, som Pierre Swärd hörde jazzorganisten Jimmy Smith på radion för allra första gången.

– Då spelade jag piano, gitarr och trummor. Jag diggade Gene Vincent och till viss del The Beatles. Men den musik som jag då hörde på Melodiradion, Jimmy Smiths "Organ Grinder`s Swing", knockade mig fullständigt. Det var precis så jag ville spela, på en stor Hammondorgel med Lesliehögtalare.

1972 gick drömmen i uppfyllelse.

– När jag var 18 år köpte mamma och pappa en Hammond B3 med ett stort Leslie. Nu var mitt sound likadant som mina hjältars; Jimmy Smith, Jack McDuff, Jimmy McGriff och Billy Preston. Sedan var det bara att fortsätta öva och spela.

– Under nittiotalet ville alla ha mig med på sina plattor. Och jag tycker nog att det fortfarande finns ett intresse för det jag gör. Jag får spela mycket. I tacksamhet. Jag får vara med.

När jag hälsar på i radhuset hemma hos Swärds i området Mjälga i Borlänge, hamnar vi omgående vid orgeln som satte fart på karriären. Den står trångt i ett litet rum bredvid köket. Där står även en nyare Hammond B3. På väggen sitter affischer och fotografier. Mitt på väggen, omgiven av bilder på spelkamrater och konserttillfällen, finns en liten tavla med en handskriven text. Det är några få men starka rader från en ung kille som tackar för musiken och engagemanget. Mellan konserterna arbetar Pierre med barn och ungdomar.

– Jag vet att musik kan hela. Det är liksom meningen med musik.

Genom ett ganska välputsat fönster strömmar solen in. Vårljuset får det brunröda trähöljet som omger de tunga instrumenten att leva. Rummet fylls också av vårens första varma fågelsång. När Pierres händer börjar dansa över klaviaturen i introt till "Get on down to the B3 sound" lirar han och talgoxen i samma tonart. Båda är lite av överlevare.

Till det speciella ljud som förknippas med Hammondorgeln bidrar den så kallade Lesliehögtalaren. Det är en fristående mekanisk konstruktion där ett roterande hjul med en ljudkanal är placerat framför en fast högtalare. Hammondorgeln är ett elektromekaniskt, inte ett rent elektroniskt, musikinstrument. Den har två klaviaturer med 61 tangenter och 25 baspedaler, som man spelar på med fötterna.

Pierre Swärds fotarbete är det få som sett. Jag böjer mig ner och filmar hans vänsterfot. Den pumpar upp en oemotståndlig basgång. Det är svårt att inte börja dansa.

– Musiken kom tidigt in i mitt liv. Jag minns fortfarande att jag satt och trummade på sätet i morfar och mormors bil. Jag hade kloka vuxna omkring mig när jag växte upp. När jag var fyra fick jag trummor av morfar och av mormor fick jag en gitarr. De och mina föräldrar stöttade mig verkligen när det var musik jag ville hålla på med. Jag har de att tacka för allt.

Under 1980-talet sjönk intresset för orgeljazz. Men när Pierre Swärd Trio släpper sin första platta i början av nittiotalet får man återigen upp ögonen för Borlängemusikantens kompetens.

Tanken med mitt besök hemma hos Pierre Swärd, förutom att skriva under på att vi alla i vår inrutade vardag behöver öva oss i att improvisera och bryta mönster, var att få hjälp med att sätta en jazz- och souldräkt på den fina gamla klassikern "Ja, det är våren". Så vi sjunger några takter tillsammans ur originalarrangemanget.

Sedan är det dags att starta orgeln, den Hammond B3 som han spelat på tusentals gånger och som musiclovers över hela världen önskar att han ska spela på tusen gånger till. Strax hörs ett väsande ljud. Instrumentet börjar andas. Därefter väcks även Lesliet till liv. Sedan lyfter en unik version av "Ja, det är våren". Och jag är övertygad om att inte ens våren genom hela dess tidsresa upplevt något liknande. Det är känslosamt, varmt, det är blues och vals. Det svänger. Det är Pierre Swärd, helt enkelt.