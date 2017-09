TV: På Folkets park i Dala-Floda med Anna Eklund Tarantino: "Här får operan ny kraft"

Vi möts vid entrén till Folkets Park i Dala-Floda, också kallad Strandbacken. Mellan Annas händer rasslar det om världens största nyckelknippa. När hon låst upp hänglåset och fått vändkorset att ge efter, välkomnas jag in i en värld som tack vare henne fått nytt liv.

– Och vise versa. Den här platsen har fått mig att börja leva igen. Här känner jag mig hemma. Operafesten är ett sätt för mig att ge tillbaka till en plats jag har kär.

I somras var det sjunde året i rad som operasopranen och eldsjälen Anna Eklund Tarantino var konstnärlig ledare för Dala-Floda operafest. Hon har sina rötter i den klassiska operan, en konstform med strikta ramar för hur man berättar en historia. Men det som under åren karaktäriserat uppsättningarna i Dala-Floda är hennes sätt att göra konstformen mer lättillgänglig.

– Folkets park är ju inte ett så kallat finkulturellt rum. Men om vi släpper på det yttre, på prestigen och det konservativa tänkandet om hur det ska vara i operasammanhang, är min erfarenhet att en enkel och nära form är ett bra sätt att presentera opera på, och kanske till och med att föredra om man vill bli ett med konstformen.

Sommarens toner, utspelet, applåderna, kaffekoppsskramlet och vändkorsgnisslet har tystnat. Samtidigt är Anna Eklund Tarantino medveten om att hon fyller parken med en energi som på ett eller annat sätt blir kvar, som laven på stenen.

– Allt det som händer mellan vanligt folk, i lust och nöd, det händer också här mellan grästuvorna och de små kioskerna och röda byggnaderna. Därför är denna mötesplats väldigt bra som scen. Den förenas så lätt med våra operaföreställningar. Och minnena av våra uppsättningar börjar nu sätta sig i väggarna, på stigarna, stenarna och trädgrenarna. Precis som alla andra berättelser som genom åren framförts här och på olika sätt försökt gestalta människors drömmar och förhoppningar.

Sommarens operafest var en succé med Carmen förflyttad till Dala-Flodas egen historia. Med stort engagemang från lokalbefolkningen och i samarbete med professionella musiker och sångare skapade den rubriker på nationell nivå.

– Det var andra sommaren för vår version av Carmen.

Regissören Lotta Lindqvist har tillsammans med Anna Eklund Tarantino "översatt" den franska operan Carmen till Västerdalsförhållanden. Det innebär att Carmen blir Uggle-Carin, don José blir Jona och Escamillo mästerflottar´n Eskil Nilsson från Lima. Handlingen är flyttad från 1820-talets Sevilla till 1940-talets Västerdalarna.

– Dala-Floda under 1940-talet samlar upp mycket av världshistorien; det är orostider med dramatik, spänningar, många nationaliteter, norska flyktingar, nazism men också goda krafter.

Precis så vill Anna fortsätta jobba.

– Till nästa år vill jag skapa en föreställning vid Västerdalälven. Vatten som tema lockar.

Löven faller och hon berättar om stämningen precis innan en föreställning. Kring den gamla dansbanan och kaffestugan förnimmer vi sommarens premiärsorl. Den tappra ensemblen av barn och vuxna, proffs och amatörer vankar av och an i lingonriset i sina scenkläder. Det gör också solisterna, världsstjärnorna med erfarenheter från scener som Metropolitan i New York, Bastilleoperan i Paris och Berliner Staatsopera.

– Det är fint med kristallkronor och klassiskt vackra operasalonger men här i Dala-Floda finns ett hjärta och en kreativitet som påverkar mig starkare. Jag vill fortsätta satsa här. Visst kan operafesten växa och bli ännu bättre.

Förnyelse? Enkelheten är kärnan i verksamheten.

– Samtidigt vore det fantastiskt om vi kunde få tillgång till en dusch och toalett på området. Vare sig aktören är van vid Metropolitan eller bor i byn skulle tillvaron bli lättare för vederbörande om den detaljen gick att ordna. Behovet är kanske som störst när vi repeterar här dygnet runt.

I backen ovanför dansbanan ligger Beach Hill, en liten park i parken. Ett ensamt piano står på scenen. I den varma eftermiddagssolen börjar instrumentet lysa. Innan vi skiljs åt spelar Anna några takter ur "Prelude from the well tempererd clavier" av Darron Flag. Klangen är blyg men septembertolkningen perfekt.

Under slutackordet är jag beredd att slå vad om att det finns en fantom på den här operan också. En Strandbacken-fantom som inget hellre vill än att ställa saker och ting tillrätta.

När tonerna klingat ut dröjer sig Anna kvar vid pianot.

– Det är svårt att förklara, men när operaensemblen och publiken möts här händer någonting som är större än livet.

Fakta

Anna Eklund Tarantino

Bor: I Solna och Dala-Floda. "Jag försöker vara mer i Dalarna än i Stockholm."

Familj: Maken Mauro, de tre barnen Mattias, Mikaela och Oscar samt bonusbarn och bonusbarnbarn.

Yrke: Sopran med hela världen som arbetsfält. Initiativtagare till och konstnärlig ledare för Dala-Floda operafest. Även aktivist i rättvisefrågor, med särskilt engagemang för människor med psykiska funktionshinder. Tidigare också konstnärlig ledare för Musik på Slottet.

Landstinget Dalarnas kulturpsristagare 2016.

Fakta

Strandbackens folkpark

Parken byggdes av Floda Medborgarhus.

Invigningen skedde 1954 med tal och uppträdande av en fransk sång- och dansgrupp.

Holger Arnberg, Albert Blom, Gustav Bondesson, Kung Olof Larsson och Olle Stenqvist tillsammans med många frivilliga byggde dansbana, servering och korv- och lotterikiosker.

Under glansdagarna brukade besökssiffrorna stiga över 3 000 personer per danskväll.

Förr om åren var det 17 danskvällar per sommar.

