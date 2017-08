Åklagaren: "Vi har konstaterat att det finns en grop"

En 18-årig djurskötare avled efter att ha attackerats av en björn i ett av hägnen i Orsa Rovdjurspark under fredagsförmiddagen.

Nu utreds händelsen av åklagare och polis som arbetar för att få fram uppgifter kring hur björnen kunde befinna sig i hägnet som egentligen skulle vara tomt.

En teori som tidigt florerade handlade om att björnen tagit sig in i hägnet via en grop. Under lördag kom dock nya uppgifter om att även ett hål påträffats i stängslet som leder in i hägnet.

När DT under söndagen når jouråklagaren Maria johansson vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg, som är åklagare i beredskap och bara hanterar målet över helgen, reder hon ut vilka uppgifter som egentligen stämmer.

– Det finns inga andra uppgifter än det besked jag lämnade igår om att vi har konstaterat att det finns en grop, säger beredskapsåklagaren Maria johansson.

Åklagaren menar att hon inte vet vart de uppgifter som handlar om att ett hål hittats i stängslet kommer ifrån, men klargör att det inte är hon själv som uppgett dem.

– Jag har inte pratat om något hål, säger beredskapsåklagaren Maria Johansson.

Vidare meddelar Maria Johansson att det i nuläget inte har framkommit några nya uppgifter kring hur, och varför, björnattacken inträffade.

– Det har inte hänt något ytterligare sedan sist, säger beredskapsåklagaren Maria Johansson.

