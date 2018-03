37 minusgrader – Särna på nytt kallast i landet: "Rejält kallare än normalt just nu"

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Väderstationen i Särna i Älvdalens kommun mätte som lägst upp 37,1 minusgrader, under natten mot torsdagen. Detta var kallast i landet, vilket Särna även var för en månad sedan. Tidningen har även fått in rapporter om ännu kallare temperaturer än så i norra Dalarna, med över 38 minusgrader på sina håll.

– Vi utgår från väderstationerna. De är korrekt kalibrerade och så. Men visst kan det finnas lokala avvikelser hos privatpersoner, men vi vet ju inte var dessa privatpersoner har placerat sina termometrar. Det hör man ju ofta, att folk har haft kallare än de officiella temperaturerna vid väderstationerna, säger Ingrid Eronn, meteorolog på Foreca.

Nu har vi så kallad kalendarisk vår, i och med att vi är inne i mars månad. Är det vanligt med så här låga temperaturer så här års?

– Just nu finns det inga siffror för 1 mars, men om man tittar på SMHI:s statistik från den 28 februari över avvikelser från det normala så ligger temperaturen 10 grader under den. Så det är rejält kallare än normalt just nu. Men om man ser på hela februari månad, för Dalarnas del, så ser månaden mer normal ut. Detta beror på att det var varmare än normalt i början av månaden, säger Ingrid Eronn.

Hon tillägger:

– Det är häftigt med detta väder, men självklart är det inte roligt när vädret ställer till problem för folk, bland annat i trafiken.

Ingrid kommer från Leksand, men bor numera i Knivsta, söder om Uppsala.

– Så jag är uppvuxen med snörika vintrar i Dalarna. Här i Knivsta har vi inte haft så mycket snö förrän nu. Men vi har varit uppe i Dalarna en del, det är helt magiskt med all snö.

Hur är det för er meteorologer, är det "roligare" att jobb när det är en sådan här vinter, med omväxlande väder och mycket snö?

– Personligen tycker jag att det är alltid är roligare med häftigt väder, när det händer saker. Vi har häftiga satellitbilder att titta på, som när kalluften strömmar ut över öppet hav och bildar dessa så kallade snökanoner. Sedan tycker jag att det är roligt att även södra Sverige har fått mycket snö, även om det som sagt inte är roligt med alla trafikproblem det skapar, säger Ingrid Eronn.

Håller det kalla vädret i sig framöver?

– Ja, det verkar så. Våra prognoser är ganska detaljerade under 10 dagar framåt och det finns inget mildväder i sikte denna veckan i alla fall. Det kalla vädret verkar hålla i sig en bra bit in i nästa vecka. Sedan ser det ut att det kommer in mer moln som dämpar temperaturerna.

Slutligen, hur ser väderläget ut inför Vasaloppet på söndag?

– Vasaloppsåkarna ser ut att få vänta sig snöfall under dagen. Enligt prognosen blir det ett lätt snöfall under morgonen, som sedan ökar under dagen. Det ser ut att bli mellan 10 och 15 minusgrader vid starten och sedan blir det något mildare under dagen, mellan 5 och 10 minusgrader, säger Ingrid Eronn.

