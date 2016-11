Dennis böteslapp ogiltigförklarades men gick ändå till Kronofogden

Den 18 augusti skrev Dala-Demokraten om Dennis Andersson som bötfälldes bland annat för att kofångaren på lastbilen, en Peterbilt, han körde var för blank. Han var på väg för att tvätta den när en polisman vinkade in honom till sidan.

Polismannen, tillsammans med en av polisen civilanställd besiktningsman, påpekade då att lastbilen visade andra färger framåt än gult och vitt i lyktorna. Kofångaren var dessutom för blank och kunde blända, något som inte kunde bevisas på plats. Det har Dennis tidigare berättat för Dala-Demokraten.

– Lamporna under kofångaren var inte lagliga, det vet jag. Jag argumenterade inte heller för dem. Däremot får jag ha lampor i bakre kofångaren. Men de fick jag böter för och likaså reflexerna. Men såna sitter det på varje lastbil där jag jobbar, berättar Dennis i dag.

"Vi tjafsade om kromet i 40 minuter och sen blev jag förhörd"

Avgasrören bakom hytten var också något polisens besiktningsman reagerade på. Ljudnivån kunde man dock inte anmärka på.

– Men det var det att ljuddämparna inte satt på. Paragrafen gällande det här är skriven som en tolkningsfråga. Det står inget om att den behöver sitta på. Bara att den ska finnas. Vi stod och pratade och diskuterade om allt möjligt i en och en halv timme. Vi tjafsade om kromet på kofångaren i säkerligen 40 minuter och jag blev förhörd av en polisman i deras buss.

I bussen blev Dennis uppmanad att skriva på böterna. Annars skulle de ta hans körkort direkt.

– Sen sa polisen att det är upp till Transportstyrelsen om jag skulle bli av med körkortet.

Dennis understryker att det var polisens besiktningsman som stoppade honom.

– Sen när har en sån en polismans befogenheter? undrar Dennis.

Dennis berättar att han sen blev uppmanad att skriva på boten och att han till sist gjorde det.

"Han erkände att han skrivit fel men ville skriva en ny böteslapp"

Drygt två veckor efter motorfestivalen i Älvdalen ringde det på Dennis mobiltelefon. Det var polisens besiktningsman som medgav att han skrivit fel på boten Dennis fick.

– Han räknade inte upp någonting. Han sa bara att han skrivit fel på de lampor som satt bak på lastbilen. Han berättade att han ville skriva en ny böteslapp och att jag skulle komma till Karlstad för att skriva under den. Det vägrade jag. Då ville han spela in mig där jag skulle erkänna mina brott. Det kallades tydligen för ett ”kontorsföreläggande”, men jag tror inte att han spelade in något. Jag vet heller inte vilka anmärkningar jag fick för jag ser inte ens vad det står på boten.

Dennis hörde inget mer från besiktningsmannen i Karlstad och ringde sedan till åklagarkammaren i Falun där han fick veta att böteslappen skulle undanröjas.

– Eftersom den då låg hos åklagaren så var jag inte betalningsskyldig eftersom den skulle gå till beslut. Någon dag senare fick jag ett brev från Mora tingsrätt med papper gällande boten som jag skulle skriva under och skicka tillbaka.

Några dagar efteråt fick Dennis ändå en påminnelse för böteslappen. Betalade han inte skulle ärendet gå vidare till Kronofogden.

– Böteslappen existerade ju inte ens. Jag betalade och jag antar att jag aldrig får se de där 1250 kronorna igen. Men jag undrar fortfarande var den nya böteslappen är för de brott jag skulle erkänna på telefonen för besiktningsmannen i Karlstad, säger Dennis.