Hoppas lösa problem med busliv: "Somliga så trötta att man överväger att flytta"

Trafikvårdslöshet, frånvaro av polis och busliv om nätterna.

Det är dessa tre punkter som medborgare i Älvdalen, Idre och Särna har upplevt som en stor otrygghet när de fått lyfta sina bekymmer med polisen.

Lagens långa arm hoppas nu komma i bukt med dessa problem tillsammans med kommunen. Som ett kvitto på detta arbete har man därför skrivit på ett så kallat medborgarlöfte.

Löftet utgår från en dialog som hållits med medborgare och medarbetare inom kommun och polis. Likaså har man genomfört en enkätundersökning.

Lena Ronnerstedt-Eriksson, kommunpolis, har träffat medborgare och diskuterat problemen i kommunen. Aggressiv körning och felaktigt trafikbeteende har varit två stora problem man lyft fram, menar hon:

– Det mesta är trafikrelaterat. Det är busliv om nätterna. Somliga är så trötta att man överväger att flytta, berättar Lena, och likaså har man efterfrågat en större polisnärvaro.

Rune Lindbom är polisområdeschef i bland annat Älvdalen. Han påpekar att det är en stor kommun att bevaka.

– Men ingen ska bli förvånad om vi står ute i en by sent om natten eller i centralområdet. Medborgarlöftet styr vår operativa polisverksamhet. Sedan kan det komma in störande moment i form av konkurrens vad gäller brottslighet. Så kan det vara. Det är en händelsestyrd verksamhet, säger Rune Lindbom.

Peter Egardt, kommunalråd i Älvdalen, berättar att kommunen bland annat ska bidra genom att aktivt stötta och arbeta tillsammans med motorintresserade ungdomar. Detta för att skapa förutsättningar för att deras intresse kan utvecklas under ordnade former.

Vi behöver demokratiska företrädare i samhället. När man flyttar demokratin för långt bort får den också ett mindre värde i allmänhetens ögon.

När började problemen i Älvdalen?

– Jag kanske sticker ut hakan nu men det har eskalerat i takt med att vi har tappat poliser i yttre tjänst i den här delen av kommunen. Det är dock en amatörmässig analys, säger Peter Egardt, och fortsätter:

– Vi behöver demokratiska företrädare i samhället. När man flyttar demokratin för långt bort får den också ett mindre värde i allmänhetens ögon.

Rune Lindbom håller med om att kapaciteten för att vara närvarande i lokalsamhället är viktig:

– Jag är ödmjuk inför sådana synpunkter och tar det tillbaka till min organisation. Vi lyssnar på detta. Bakgrunden till medborgarlöftet är ju att ge medborgare en möjlighet att påverka verksamheten.

Nu hoppas Peter Egardt att medborgarlöftet kommer tjäna som en bra grund att utgå ifrån där man ser att polisen kommer närmare medborgarna och ger invånarna ökat inflytande i kommunen.

– Vi får se om ett halvår hur långt vi har nått och huruvida medborgarna har upplevt och sett effekter av det här. Det ska bli intressant att se, avslutar Peter Egardt.

