Torr sommar och höst, det syns i Trängslet

Det är inte bara i Trängslet som vattennivån är låg, likadan är tendensen för de övriga magasinen i norra Sverige. Totalt sett fattas tio procent av det vatten som normalt brukar finnas i landets stora magasin så här års inför vintern.

Jämför man sedan med fjolåret så är skillnaden än större, då fanns det 20 procent mer vatten i landets vattenmagasin. I Trängslet handlar det om en skillnad på drygt nio meter, men då var fjorlårets sommar en blöt sommar.

Hela sommaren har nivåerna varit lägre än normalt i Trängslet till följd av en relativt liten vårflod och sedan en torr sommar följt av en nära nog lika torr höst.

Den nivå som nu råder i vattenmagasinen är den längsta under de senaste fem åren, även om nivåerna var på ungefär lika låga nivåer 2013 och 2014.

Trängslet är Sveriges nionde största producent av elkraft från vatten och med det åttonde största magasinet, 880 kubikmeter. Klart störst är Vänern följt av Suorva. När Trängslet är fullt innehåller magasinet mer vatten än vad som finns i Siljan.

Under 2016 har det i Sverige producerats närmare 50 TWh (terrawattimme) från vattenkraft, drygt 40 TWh kärnkraft och närmare 10 TWh vindkaft samt drygt 8 TWh värmekraft. Både vattenkraft och vindkraft har minskat något under året, medan kärnkraften producerat lite mer el under 2016.

Så får vattenkraftsägarna önska sig något så är det massor av regn innan vintern kommer, plats för det finns det gott om i vattenmagasinen.