Anna Hagwall (SD) avgår efter krtitiken

Bakgrunden är hennes motioner om mediepolitiken. Hon har fått svidande kritik, även från det egna partiet.

Hagwall har av gruppledningen uppmanats att lämna samtliga sina utskottsuppdrag och interna förtroendeuppdrag i riksdagen, vilket hon har accepterat, enligt ett pressmeddelande från Sverigedemokraterna.

Det väckte stor uppmärksamhet när Anna Hagwall i en motion till riksdagen förslog slopat presstöd för att minska Bonniers makt.

Men bland de tidningar med störst del av presstödet ingår inte Bonniertidningar.

– Jag har rätt till en egen åsikt. Jag står för detta. Medias ägande måste breddas, sa Anna Hagwall i en DT-intervju i torsdags.

Hon fick stark kritik för antisemitism. Samma dag kommenterade DT:s ledarskribent Gabriel Erhling:

”Hagwalls motion och uttalande är inte grundat i fakta utan i hennes uppenbara hemvist i så kallade "alternativmedier" där det räcker att tycka illa om judar för att göra en poäng. Hon vill med motionen bli populär i en faktafri politisk miljö där detta förslag trots sitt ljug ändå möter applåder.”

2014 fick Anna Hagwall kritik för okunnighet efter ett annat uttalande. Hon ansåg att det är upp till kvinnor som blir slagna av sina män att lämna dem.

I onsdags publicerade Sverigedemokraterna ett pressmeddelande med beskedet att motionen inte hade stöd av partiledningen.

På lördagen kom meddelandet om hennes avgång. Sverigedemokraternas gruppledare Mattias Karlsson beskriver motionen som dåligt underbyggd.

– Detta tillsammans med det faktum att det inte är första gången som Hagwall gjort uttalanden som skadat partiets anseende och stått i strid med våra fastlagda principer har gjort att partiledningens förtroende för henne allvarlig har skadats.

Hon lämnar sina poster som ordinarie ledamot av skatteutskottet och ersättare i näringsutskottet. Hon avgår också som intern gruppledare för Sverigedemokraternas skattepolitiska grupp.

I samråd med gruppledningen har Hagwall också beslutat sig för att inte ställa upp för omval till riksdagen 2018, uppger Mattias Karlsson.

Anna Hagwall kom in som ersättare i riksdagen 2013 - och valdes in på ordinarie plats i valet 2014. Redan i valet 2010 var hon nära att komma in av egen kraft när partiet fick 20 mandat och hon stod på plats 24.

I början av 2000-talet hade hon en framträdande roll i SD. Fram till 2009 satt hon i högsta partistyrelsen. Tidigare var hon också under en period andre vice partiordförande.

DT har sökt Anna Hagwall.

