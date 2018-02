Antalet älgolyckor ökar kraftigt i Dalarna – här är sträckan där faran är störst

LÄS ÄVEN: Här dundrar bilen rakt förbi varningsskylten på E4 – är nära att köra på en polis: "Det är jätteotäckt och riktigt obehagligt"

2017 innebar återigen ett nytt rekordår för antalet viltolyckor i Sverige. Den utvecklingen stämde även i Dalarna.

Men nu visar statistik från Nationella Viltolycksrådet också på en rejäl ökning av antalet älgolyckor i Dalarna under vintern. Under december anmäldes 70 olyckor med älg och under januari hela 107 stycken. Under december och januari i fjol redovisades sammanlagt 72 olyckor med älg.

Den tidigare högsta noteringen för en månad var i januari 2015 när 63 älgolyckor rapporterades. Totalt sett brukar antalet älgolyckor i Dalarna ligga runt 350 per år.

– Min tanke direkt är att det är för att det är väldigt mycket snö i skogen och att de söker sig till platser med mindre snö. Jag tror också att de blir kvar längre på vägen på grund av det, säger Hans Moberg som är med i regionala viltolycksrådet Dalarna.

Påverkas älgarna mer av mängden snö än andra djur?

– Det kan vara så. För om man tar rådjur, så ökar stammen vilket leder till ökning av trafikolyckor med rådjur. Men älgstammen har inte alls samma ökning, så jag tror det handlar om att de blir kvar längre på vägen

Vet du om olyckorna sker på några särskilda platser?

– Om man tittar på där det händer väldigt allvarliga olyckor med älg är det mellan Rättvik och Leksand. Det är en väldigt bra väg, man kör rätt fort och det finns inga viltstängsel. Så när det blir en allvarlig olycka är det ofta där.

Finns det platser där det behövs mer viltstängsel?

– Absolut. Till exempel vid Tällbergsporten på väg 70. Där är det väldigt bra väg och inget stängsel. Det skulle vara perfekt och förhindra olyckor.

En som häromdagen var nära att själv råka ut för en krock med en älg var Ulf Berg, ordförande Jägareförbundet Dalarna.

– Jag fick slå på en tvärnit på väg 68 när en ko och kalv var uppe på vägen. Man är ju glad att det inte hände något och att man hann få stopp.

Berg är också för att sätta upp viltstängsel vid de vägarna som har höga hastigheter.

– Det är klart att det ibland kan försvåra jakten, men av trafiksäkerhetsskäl är det naturligtvis bra. Det är en bra åtgärd. Där man i statistiken ser att olyckorna sker, tycker jag att man ska prioritera viltstängsel.

Finns det något mer sätt som gör att man kan minska antalet älgolyckor?

– Man ska ta hänsyn till både jakten och rovdjuren, men när det är så mycket viltolyckor borde en parameter vara att fundera på att jaga fler. Sen borde jägareförbundet och polisen vara bättre på att föra över statistik till jaktklubbar. Blir det för mycket olyckor är det även en fråga för markägarna. Det gäller att ha en bra dialog och det är möjligt att vi har varit för dåliga på att lyssna på statistiken från eftersökningarna. Vi får fundera på vad vi gör – om det ska vara ökad jakt eller staket.

