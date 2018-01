Årets största pizzadag är här – klassiker är populäraste pizzasorten i flera dalaorter

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Expert om pizza som bakfyllemat – och bästa dagen-efter-tipsen

Sälj dina prylar och överlev fattiga januari – här är de hetaste sakerna att kränga

Dina gamla spel kan vara värda tusenlappar – här är 20 Nintendo-spel du vill hitta i gömmorna

SÅ KÖPER DU PLUS Just nyårsdagen är årets största pizzadag i landet. Många svenskar väljer att äta pizza dagen efter nyårsfirandet, kanske efter att ha skålat in det nya året med lite väl mycket skumpa. Enligt sajten Onlinepizza så ökar pizzabeställningarna med 300 procent under nyårsdagen, jämfört med en vanlig söndag.

– Traditionen med pizza på nyårsdagen är för många lika viktig som julskinka på julbordet och fyrverkerier på nyårsafton. Det ser vi också tecken på i vår statistik, där tre gånger så många beställer hem pizza jämfört med en vanlig söndag. Högst tryck är det mellan klockan 13.00 och 19.00, då blir det riktigt svettigt för alla pizzabagare, säger Daniel Strömberg, vd för Onlinepizza, i ett pressmeddelande.

Vad har folk då helst på pizzan? Detta har Onlinepizza tagit reda på genom att sammanställa årets beställningar. Bakom den solklara ettan "Egenmodifierad pizza" är det klassikern Vesuvio (tomat, ost och skinka) som är populärast.

Sajten Onlinepizza har gjort en undersökning för att se vilka pizzor som är mest populära på de dalaorter som det går att beställa hemkörning via sajten. För Dalarnas del gäller detta Avesta, Borlänge, Falun, Hedemora, Krylbo, och Mora.

Populäraste pizzorna i Avesta:

1. Egenmodifierad, 47,35 %. 2. Vesuvio, 6,42 %. 3. Kebabpizza, 3,65 %. 4. Calzone, 3,28 %. 5. Capricciosa, 2,96 %. 6. Hawaii, 2,69 %. 7. Margherita, 1,75 %. 8. Superkebabpizza, 1,03 %. 9. Bussola, 0,92 %. 10. Avesta special, 0,85 %.

Populäraste pizzorna i Borlänge:

1. Egenmodifierad, 45,11 %. 2. Vesuvio, 4,84 %. 3. Hawaii, 4,77 %. 4. Calzone, 2,72 %. 5. Capricciosa, 2,13 %. 6. Bussola, 1,92 %. 7. Super, 1,38 %. 8. Kebabpizza super, 1,07 %. 9. Margherita, 1,01 %. 10. Romana, 0,79 %.

Populäraste pizzorna i Falun:

1. Egenmodifierad, 49,03 %. 2. Vesuvio, 6,05 %. 3. Hawaii, 4,27 %. 4. Calzone, 3,15 %. 5. Capricciosa, 2,91 %. 6. Kebabpizza, 2,00 %. 7. Margherita, 1,55 %. 8. Bussola, 1,39 %. 9. Superkebabpizza, 1,36 %. 10. Black & White, 0,96 %.

Populäraste pizzorna i Hedemora:

1. Egenmodifierad, 44,26 %. 2. Vesuvio, 6,27 %. 3. Calzone, 5,47 %. 4. Bussola, 3,95 %. 5. Hawaii, 3,10 %. 6. Capricciosa, 2,70 %. 7. Superkebabpizza, 2,34 %. 8. Bella, 1,34 %. 9. Hawaii special, 1,11 %. 10. Kebabpizza 1, 0,98 %.

Populäraste pizzorna i Krylbo:

1. Egenmodifierad, 49,78 %. 2. Vesuvio, 4,51 %. 3. Capricciosa, 3,49 %. 4. Bolognese, 2,91 %. 5. Margherita (barnpizza), 2,47 %. 6. Kebabpizza super, 2,33 %. 7. Hawaii, 2,33 %. 8. Calzone, 1,89 %. 9. Kebabpizza, 1,60 %. 10. Banana, 1,46 %.

Populäraste pizzorna i Mora:

1. Egenmodifierad, 45,39 %. 2. Vesuvio, 7,78 %. 3. Hawaii, 5,30 %. 4. Calzone, 3,04 %. 5. Capricciosa, 2,78 %. 6. Mora special, 2,03 %. 7. Kebabpizza, 2,02 %. 8. Bussola, 1,46 %. 9. Margherita, 1,01 %. 10. Vesuvio special, 0,89 %.

Populäraste pizzorna, hela landet:

1. Egenmodifierad, 47,17 procent. 2. Vesuvio, 4,94 %. 3. Kebabpizza, 3,73 %. 4. Hawaii, 3,45 %. 5. Capricciosa, 3,31 %. 6. Calzone, 2,77 %. 7. Margherita, 1,28 %. 8. Bussola, 0,56 %. 9. Quattro Stagioni, 0,50 %. 10. Mexicana, 0,47 %. 11. Kycklingpizza, 0,37 %.

Källa: Onlinepizza

Onlinepizza skriver i sitt pressmeddelande att bland ordinarie pizzor i Sverige är Vesuvio den stora favoriten, baserat på beställningar från över 1 400 restauranger som är anslutna till Onlinepizza. "Fjolårets vinnare Kebabpizza hamnar i år på en hedervärd andraplats, följt av Hawaii på en tredjeplats. Bland samtliga alternativ är egenkomponerad pizza den allra vanligaste beställningen.

Klassikern Coca Cola är den mest populära drycken, där Coca Cola Zero kniper en silverplacering och Fanta tar en bronsplacering. De pizzaingredienser som är allra minst omtyckta är sardeller, banan och musslor".

Mer fakta från undersökningen:

Efter nyårsdagen är annandag jul, midsommardagen och första maj de största pizzadagarna.

Söndagar är den absolut största pizzadagen.

Åtta av tio hävdade enligt en undersökning att de blir lyckliga av bara tanken på pizza.

En av fem från samma undersökning sade sig lämna kvar kanterna när de ätit pizza.

Den person som beställde flest pizzor under året appade hem hela 298 stycken.

Pommes frites på pizzan var under året en vattendelare, där 55 procent var för och 45 procent emot.

Den mest populära såsen under 2017 var kebabsås, följt av bearnaisesås och vitlökssås.

De minst omtyckta pizzaingredienserna var sardeller, banan och musslor.

APPEN: Håll dig uppdaterad – ladda hem vår app för iPhone och Android här