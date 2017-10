Arkitekt Jack Hanson årets Formbärare 2017 - "Har gett Dalarna mervärde"

Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening som arbetar för att stimulera designutvecklingen i landet - och den har dalaprofilen och arkitekten Jack Hanson utan tvekan varit med att bidra till.

Därför korades Jack Hanson på fredagen till årets Formbärare 2017 i region Dalarna, som är en av 13 olika regioner i Sverige där Svensk Form har regionföreningar. Och så här lyder motiveringen till varför Jack Hanson, som precis har hunnit fylla 90 år and still are going strong som arkitekt, förtjänar denna titel:

"Jack Hanson har bidragit till Dalarnas utformning med en lång rad signifikativt utmärkande byggnader som präglat det moderna Dalarna. Med byggnader av hög kvalité, både i idé och utförande, såsom hoppbackarna vid Lugnet i Falun, Maserhallen och Soltorgssskolan i Borlänge, St Davidsgården i Rättvik och varuhuset Tempo i Ludvika har Jack Hanson gett länet ett mervärde i stadsbilden som varar övertid. Svensk form Dalarna utser Jack Hanson till Årets Formbärare 2017. "

