300 unga sjöng ut i Kopparhallen

– When you sing african you bend your knees and shake the hips your moma gave you!

300 skolelever från Avesta kommun skrattar och lyssnar på vad Thandiwe Mazibuko från Star choir South Africa säger till dem. Till en början lyfter sången inte riktigt som den kan göra, enligt Göran Rudbo från Triple &Touch.

- De är lite försiktiga. Det brukar börja så. Det är blyga i början, sen på kvällen är de inte blyga längre.

Den musikaliska mixen i hallen är påtaglig. Först en typisk afrikansk sång, sen en typisk dalsk sång.

Marching of love sägs vara "mer än en konsert". Det har Göran Rudbo märkt under tiden som Marching forl love turnerat runt i landet. Andra aspekter snappas upp av lärare på de skolor där de sjungande ungdomarna kommer ifrån.

– Det var inte så länge sen apartheid avskaffades i Sydafrika. Lärarna jobbar med det här i skolorna, säger han.

Sen lägger han till en detalj som knyter an till hur historien kan påverka uppfattningen om vem som sjunger vad.

- Sydafrikanerna tycker att det är underligt att vita sjunger på deras språk. För själva sjunger de inte ens på olika sydafrikanska språk. Det har med kultur och historia att göra.