35 nya lägenheter byggs centralt – så ska de se ut

Det är fastighetsbolaget Swedish House Construction, SHC, som ska bygga på två tomter, dels ett markområde strax intill polisstationen och dels på en fastighet vid Corneliusgatan där hyreshuset Långmora låg innan branden 2004.

På Kungsgatan ska det byggas fem stycken faluröda tvåvåningshus med fyra lägenheter i varje, två lägenheter på nedre plan och två på övre. Det blir mest trerumslägenheter i husen (på 69,5 kvadratmeter), men också några fyror (på 81 kvadratmeter) och tvåor (på 47 kvadratmeter).

SHC ska behålla husen och vara hyresvärd, för dem som flyttar in. Enligt John Björn blir priset för hyresgästen 1490 kr per kvadrat och år, vilket motsvarar 8600 kronor per månad för en trea, inklusive fjärrvärmeuppvärmning.

Markberedningen har redan påbörjats, men det symboliska spadtaget togs under måndagen.En av personerna som höll i Avesta kommuns speciella spade med sex handtag, var John Björn. Han är vd och grundare av Swedish House Construction, SHC. Det är ett mindre fastighetsbolag som specialiserat sig mot husbyggen utanför storstäderna.

– Vi vill bygga 1 000 lägenheter inom tre till fem år, säger John Björn.SHC tänker sig att bygga dessa bostäder i drygt ett tiotal kommuner.

För att bygga husen startar bolaget en fabrik i Norrköping för tillverkning av husdelar.För SHC finns det flera fördelar med att bygga utanför storstäderna, konkurrensen är mindre från andra byggbolag, företaget kan göra lägre hus vilket är billigare, man slipper exempelvis kravet på hiss när det bara är två våningar.

Finns det några risker med att bygga utanför storstäderna?

– Ja, vi får ju fråga oss om efterfrågan är tillräckligt stark? Kan de som står i kön betala hyran? säger John Björn.

För att ta reda på detta har SHC haft tät kontakt med Avesta kommun och de andra kommunerna som står på tur.

– Kommunen vet vilka som står i kön och vad innevånarna kan betala. De har fingertoppskänslan, säger John Björn.

Under 2017 ska SHC även bygga 15 radhus på Corneliusgatan.

– Vi är stolta över det här samarbetet och vi tror att det blir bra. Det är en av de mest attraktiva tomterna i Avesta att bygga på, säger kommunalrådet Lars Isacsson (S).

Anders Friberg, kommundirektör, tycker att det känns samarbetet med SHC känns bra.

– Vi tycker att de har presenterat bra idéer och de känns stabila och långsiktiga, säger Anders Friberg.

För John Björn är de lite speciellt med ett projekt i Avesta. Han är uppvuxen i Långshyttan och det känns ”extra roligt” att få bygga på hemmaplan.

