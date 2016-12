Bättre järnväg ett hett önskemål under Avestasamtalen i Verket

För fjärde gången anordnades Avestasamtalen i Verket. Denna gång var infrastrukturen i fokus när basindustrins förutsättningar debatterades.

Kommunalrådet Lars Isacsson berättade att det var 170 personer som anmält sig, vilket är rekord. Under dagen fanns näringsminister Mikael Damberg, IF Metalls ordförande Anders Ferbe, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson på talarlistan.

Att Sverige måste bli bättre på att underhålla infrastrukturen var både fack och arbetsgivare överens om.

– Järnvägen är A och O. En upprustning och satsning behövs över hela Sverige, sade Per Lyrvall, Sverigechef för Stora Enso.

Metallbasen Anders Ferbe var inne på ett liknande spår. Han betonade hur viktigt det är för industrins verksamhet och för framtida investeringar.

Han lyfte fram den nya sträckningen av riksväg 68 förbi Fors som ett gott exempel, där företaget Stora Enso, Avesta kommun och staten gått samman för att ordna finansieringen. Anders Ferbe jämförde utvecklingen i Sverige med konkurrentländer som Tyskland och Finland. I Tyskland kan delstatsledningen i exempelvis München samarbeta med facket för att få ta fram bästa möjliga förutsättningar för industrin i närområdet.

Anders Ferbe ansåg att staten, kommuner och företag i Sverige måste agera pragmatiskt och samarbeta för att förbättra väg- och järnvägsnätet.

– SSAB:s företagsledning kan välja om de vill investera i Finland eller i Sverige. Vi kan tycka vad vi vill om detta. Det är ingen idé att sura. Vi behöver jobba gemensamt för att få till stånd investeringarna, sade han.