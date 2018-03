Läcka på huvudledning gör att vattnet måste stängas av: "Tappa gärna upp vatten"

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Så här skriver Avesta Vatten på sin hemsida om händelsen:

"Vi har en läcka på en huvudledning mot By. Arbete med att åtgärda läckan pågår. Under eftermiddag/kväll behöver vi stänga av vattnet en kortare tid. Tappa gärna upp lite vatten att ha till dryck och matlagning med mera. En vattentank där det är möjligt att hämta vatten kommer att finnas vid skolan i By".

Texten uppdateras när det har kommit mer information om händelsen.

