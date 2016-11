Nästan 300 tips om smultronställen i Avesta

"Outdoor" är ett av Avesta kommuns profilområden. Men vad betyder det egentligen? Sara Norqvist, utredare på bildningsförvaltningen, förklarar:

- Det är som friluftsliv men lite bredare och tangerar även sport. Det är sådant som man kan göra oorganiserat utomhus, allt från extremsporter som bergsklättring till en fin rastplats.

Sedan i våras har en arbetsgrupp jobbat med att inventera Avestas outdoor-utbud. Bland annat har allmänheten kunnat gå in på en webbkarta på kommunens hemsida och lägga in sina tips.

- Vi fick in 291 tips och är väldigt glada för att så många tog sig tid, säger Norqvist.

Tipsen har en stor bredd. Det kan vara vandringsleder, badplatser, skidspår, fiskevatten. Eller kanske mer udda utflyktsmål som Bäsinge koppargruva eller Morfars ort, mellan Horndal och Garpenberg, där man kan gå 75 meter in i en gammal gruvgång där fladdermöss gillar att sova i taket.

Det finns också rent historiska tips, till exempel flygkraschen i Bäsinge 1925, det hemska taximordet i Dalsberga 1949 eller den gamla flottbron vid Utsund som fanns på plats till 1940.

- Jag är ju uppvuxen i Avesta men det är en stor kommun och det finns många utflyktsmål som jag inte kände till innan, säger Sara Norqvist.

På en annan karta har man kunnat lägga in önskemål och det har kommit in ett 20-tal. Till exempel om att asfaltera skidbanan i Åsbo så att den kan användas av rullskidåkare under sommartid. Utomhusgym och fler båtramper är andra önskemål.

Mikael Westberg är ordförande i bildningsstyrelsen som beställt utredningen. Han hoppas att tipskartan ska bli ett bra redskap för alla Avestabor som vill hitta utomhusaktiviteter.

- Man ska kunna gå in på nätet, klicka på någon punkt på kartan och få reda på vad den punkten handlar om. Vi vill också att man ska kunna se kartan på biblioteket, säger Westberg.

Men det kan nog ta ett tag innan kartan blir tillgänglig för alla, påpekar Sara Norqvist.

- Nu är vi inne i själva analysdelen och kan förhoppningsvis lägga fram ett förslag i januari-februari. Sedan innan kartan blir publik måste vi kolla upp sådant som säkerhet och tillgänglighet och det kommer att ta lite tid.