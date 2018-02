Star Wars och Harry Potter och annan hjältemusik spelas på Avesta teater – hopp om att ungdomar inspireras

Det är en rejäl ansamling som tar plats på scenen under onsdagen, som bjuder på inte mindre än tre spelningar under dagen. Under förmiddagen och tidig eftermiddag för skoelever och på kvällen för allmänheten. De som medverkar är Avesta kulturskolas olika ensembler i samarbete med Avesta orkesterförening. Dessutom förstärker också Sala kulturskola och Sala musiksällskap med sin närvaro. Även dirigenten är från Sala, Malin Trast.

– Det är väldigt blandat med folk från olika orkestrar och alla sitter tillsammans på scenen, säger Lene Kristjansen Edström, musiklärare på kulturskolan i Avesta.

Temat för konserten är hjältar och Lene Kristjansen Edström berättar att det blir "allt från Star Wars till Wilhelm Tell", och mitt i där någonstans blir det musik från Harry Potter-filmerna.

Men det bjuds också på en del annat.

– Det är lite blandat med kör och så Bengt Kyllinge med stycken som han själv har skrivit. Han har alltid en speciell knorr på sina texter, säger Lene Kristjansen Edström.

Konserterna under onsdagen är mycket till för ungdomarna i Avesta enligt Lene, som menar att det kommer att bli en speciell upplevelse för dem att få se och höra musik live som kommer från från filmer som de känner igen.

– Det brukar var spännande för dem att sitta i rummet. Jag minns förra året då ett sus gick genom publiken. Sen kom jubel och applåder.

Hon kallar upplevelsen "Ett lärande för livet" och hoppas att många blir inspirerade för egen del.

– De kanske får känslan av att ”det här skulle jag vilja hålla på med”.