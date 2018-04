Stort skifte på Lundgrens motor – ny generation tar över verksamheten

Historien om Lundgrens motor är en relativt rak berättelse. De två entusiastiska tävlingsmotorcyklisterna Lennart Lundgren och Per Rosenblad startade ett företag tillsammans 1980. När Lennart var 30 år och Per 20. Först inrättade de i all enkelhet en verkstad i Sundh center.

– Vi började väl egentligen med två verktygslådor, säger Lennart Lundgren och ler.

Så småningom expanderade företaget och flyttade över till sina nuvarande lokaler på Myntgatan och har sedan dess sålt motorcyklar och blivit en omistlig institution och butikslandmärke i Avesta.

Det vill säga att mc-affären har blivit någonting som har "funnits jämt" och att kunder har kunnat räkna med att om man kommer till Lundgren så träffar man på Lennart och Per.

Men i och med aprils inträde gungar marken under fötterna för den mångårige kunden. Lennart Lundgren lämnar verksamheten och Per Rosenblad backar några steg för att ge plats åt den nya generationen som tar över.

De som tar över ledningen är Lennarts son Robert Lundgren, samt kollegan Fredrik Kvarnström.

– Det känns bra att de tar över. Vi har ju inte velat sälja ut och stänga. Nu lever det istället vidare i Avesta, säger Per Rosenblad, som själv jobbar vidare ett tag till tillsammans med den yngre generationen.

Lennart Lundgren lutar sig däremot tillbaka och säger att han inte har någon direkt plan på vad han ska fylla sin tid med framöver. Men sekunden efter visar han en bild på en svindlande serpentinväg i närheten av bergsmassivet Dolomiterna i Italien.

– Jag hoppas att det blir en del motorcykelåkande, säger han.

Det unga gardet som tar över visar inget tecken på nervositet över ansvaret. Men så är de inte heller speciellt nya i sammanhanget. Det är en rutinerad duo som tar vid och liksom sina föregångare är de båda entusiastiska tävlingsmotorcyklister.

– Det här har varit en dröm i ganska många år. Jag har jobbat här i nästan tio år och alltid älskat motorcyklar, säger Robert Lundgren.

Fredrik nickar instämmande.

– Det ska bli spännande och det finns mycket att lära sig. Men jag har ju också jobbat här länge. Jag sommarjobbade här efter jag gick ut nian och har varit anställd sedan 2008.

Rutin och god koll på branschen finns med andra ord. De har båda hunnit se hur förutsättningarna har förändrats. Till exempel att det för 15 år sen bildades långa köer vid disken, medan kunder numera ofta sköter mycket av sitt shoppande över nätet och telefonen. Många kunder kommer hit utifrån.

– Det är bara 10 procent av våra kunder som finns inom vårt postnummer. Närmaste butik som säljer samma märke finns i Stockholm och Kumla, säger Robert Lundgren.

Som väl är för Avestaborna är det så det är tänkt att förbli. Kunderna får komma till Avesta och Lundgrens motor stannar kvar med den nya generationen.