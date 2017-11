Trafikverket vill skjuta upp kulturminnesmärkning av Brogårdsbron: "Vi vill att man ska avvakta"

Mer läsning för dig som är pluskund:

Tog paus efter publiksvek - Nu är Kulturgaraget tillbaka med nystart

Miljöministern besökte unikt forskningsprojekt i Avesta: "Det är ett väldigt bra exempel på hur vi arbetar med innovation i Sverige"

Klart: Entréavgifterna till kommunens badhus höjs efter årsskiftet

I början av oktober föreslog Riksantikvarieämbetet att den gamla järnvägsbron som går över Dalälven vid Brogård ska bli ett statligt kulturminnesmärke. Enligt Riksantikvarieämbetet är Brogårdsbron den äldsta stålbro som fortfarande är i bruk. I samband med förslaget gavs Avesta kommun och Trafikverket möjlighet att yttra sig i frågan. Nu har svar kommit från båda parterna.

– Det är viktigt att få det här klargjort så att vi kan jobba vidare med det här, säger Mikael Jansson, teknisk chef på Avesta kommun.

I dag är Avesta kommun och Trafikverket oeniga över vem som faktiskt äger bron. Kommunen hävdar att Brogårdsbron ägs av staten medan Trafikverket menar att bron lämnades över i Avesta kommuns ägo på 1970-talet. Just ägandefrågan har betydelse för en framtida kulturminnesmärkning av bron. Är det så att kommunen är ägare kan inte Brogårdsbron bli statligt kulturminnesmärke.

– Vi skriver i yttrandet att vi vill att man ska avvakta, för vi vet inte om det är ett statligt ägande av bron, säger Johanna Ingre, samhällsplanerare på Trafikverket i Dalarna.

Läs mer (PLUS): Den gamla järnvägsbron i Brogård kan byggnadsminnesmärkas – nu ska kommunen och Trafikverket säga sitt

Just ägandefrågor när det gäller broar som byggdes i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet är något som finns på många av Trafikverkets samhällsplanerares bord just nu. I Leksand pågår just nu en liknande process som i Avesta. Där finns en bro som inte föreslås ska kulturminnesmärkas men som, likt Avesta, Trafikverket och Leksands kommun tvistar om vem som faktiskt äger den. Ärendet väntas snart avgöras i Mark- och miljödomstolen.

– Vi har skickat in våra handlingar relativt nyligen till Mark- och miljödomstolen. Vi vet inte hur länge de tar på sig att utreda. Det här är en principiellt viktig fråga för oss eftersom att vi har flera broar med samma problematik. Det här kommer göra att vi vet hur vi ska hantera de här broarna i framtiden, förklarar Johanna Ingre.

Varför tror du att de här frågorna kommer upp just nu?

– Jag tror att nu är de här broarna så pass gamla så att det börjar bli problem med dem. De börjar bli skruttiga och behöver repareras eller bytas ut. Tidigare på 1970-talet ungefär lämnade flera broar över från staten till kommunerna. Först nu kommer det upp till ytan att kommunerna har broar som kanske är deras. Det kommer kosta jättemycket pengar. Dessutom kanske Trafikverket inte skött överlämningen av broarna på helt rätt sätt. Därför behöver vi utreda det här.

Avesta kommun har i sitt yttrande skrivit att det finns ett historiskt värde i bron. De har även förklarat hur viktigt det är att det finns en bro vid Brogård för bilar.

– Det är klart att det är att föredra att ha en överfart där. Måste bron stängas kommer flera personer att drabbas negativt, säger Mikael Jansson.

Om Brogårdsbron blir ett statligt kulturminnesmärke finns en risk att bron stängs för fordonstrafik, enligt Mikael Jansson. Kommunstyrelsen i Avesta kommun har tidigare tagit beslut om att riva bron för att förhoppningsvis ge plats åt en ny, bredare bro.

– Det behöver göras åtgärder där. Vi vill få klargjort vad det är som gäller. Kan vi riva eller kan vi inte riva? säger Mikael Jansson.

Vad kan en ny bo komma att kosta?

– En helt ny bro kostar 35 000 kronor per kvadratmeter att bygga. Bygger vi en bro för båda bil- och gångtrafik behöver den vara 10,5 meter bred. På det smalaste stället är det ungefär 220 meter över älven, säger Mikael Jansson.

Det skulle innebära att bron skulle kosta ungefär 80 miljoner att bygga.