Björn Skifs hyllad med hederspris - här är alla vinnare på årets Dalecarlia Music Awards

För femte året i rad avgjordes Dalecarlia Music Awards, galan som hyllar det bästa som gjorts inom Dalarnas musikliv under året som gått. Detta år var platsen för galan nattklubben Liljan i Borlänge.

Och det var stjärnskottet Pauline Skött från Vikarbyn, som gör musik under namnet Skott, som blev den stora vinnaren på lördagskvällen. Hon segrade i tre kategorier: årets artist, årets och årets nykomling.

På galan hyllades även 70-åringen Björn Skifs med att tilldelas Juryns hederspris med motiveringen att "Rocknallen det handlar om har gått från 60-talets popscen hela vägen till Billboardlistan inte bara en, utan två gånger". Skifs var även på plats för att ta emot utmärkelsen.

Priset för årets liveupplevelse (inte utsett av juryn utan framröstat av tidningens läsare) gick till hårdrocksbandet Brothers of metal från Falun.

Förutom prisutdelning så uppträdde bland andra Mimikry, Pandora Drive, Nightshine och Soulgala på årets gala.

Här är alla vinnare på Dalecarlia Music Awards 2018:

Juryns Hederspris: Björn Skifs

Årets Arrangör: Hedemora Out & Loud

Årets Klassiska: Dalasinfoniettan

Årets Liveupplevelse: Brothers Of Metal

Årets musikvideo: V - Souls Of The Nearly Departed (Olle Ferner)

Årets låt: Skott - Mermaid

Årets band: Good Harvest

Årets artist: Skott

Årets folkmusik: Malin Foxdal Trio - På Andra Sidan Swede Hollow

Årets album/samlade produktion: Achee Flips - Konst

Årets producent: Erik Berglund

Årets interaktiva ljudproduktion: Vassili Neplokh

Årets gästpris (Lilla Dan Andersson-priset): Ellinor Brolin

Årets Nykomling: Skott