89-åriga Vera Oredsson åtalas för hets mot folkgrupp - gjorde Hitlerhälsning menar åklagaren

Vera Oredsson bor i Vadstena men deltog 2016 i 1 maj demonstrationen i Borlänge. Nätverket We are dalarna fångade den idag 89-åriga kvinnan på en bild under demonstrationen där hon, när hon stod tillsammans med anhängare till nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NRM, höll upp högerarmen i luften.

Nätverket We are dalarna polisanmälde strax efteråt Vera Oredsson för hets mot folkgrupp och polisen startade en förundersökning. Och nu, knappt 1,5 år efter händelsen har vice chefsåklagare Gun-Britt Ström vid åklagarkammaren i Falun beslutat att väcka åtal mot Vera Oredsson.

Enligt åtalet har Vera Oredsson i samband med 1 maj demonstrationen 2016 i Liljeqvistska parken i Borlänge gjort en Hitlerhälsning och därmed gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp. Genom att utföra en Hitlerhälsning har Vera Oredsson enligt åtalet uppsåtligen spridit ett meddelande som uttrycker hot och missaktning för andra folkgrupper med anspelning på bland annat ras, trosbekännelse och etniskt ursprung. Meddelandet spreds enligt åtalet genom att det skedde inför ett flertal åhörare såväl innanför som utanför de avspärrningar som upprättats.

Som bevisning åberopar åklagaren Gun-Britt Ström, förutom bilden där den åtalade sträcker upp högerarmen, också bland annat förhör med Vera Oredsson själv. Vera Oredsson nekar till brott och har i en tidigare intervju med tidningen hävdat att hon bara vinkade.

Datum för när huvudförhandlingen i Falu tingsrätt ska äga rum, och som beräknas ta en timme i anspråk, är ännu inte fastställt.

