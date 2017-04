De vann med sin robotkrabba

Sex tävlingssugna lag medverkade i Framtidsmuseets legorobottävling Robotkampen under lördagen. Lagen bestod av deltagare i olika åldrar, från 12 år till 63 år.

Årets uppdrag, som var hemligt fram till tävlingsdagen, var att konstruera och programmera en terränggående robot som skulle ta sig genom en hinderbana, en "gammal" RCX-robot vann över de modernare EV3-robotarna.

Robotkampen är en tävling med datastyrt LEGO som pågår under en dag. Lagen ska konstruera en LEGO-robot som sedan ska programmeras att utföra ett tävlingsuppdrag. För att medverka i tävlingen krävs det att tävlingsdeltagarna har erfarenhet av programmering av legorobotar och att de är mellan 10-99 år. Framtidsmuseet arrangerar tävlingen en gång per år och den går alltid under våren.

Varje lag får bygga sin robot med hjälp av de bitar som finns i ett LEGO MINDSTORMS robotset (valfri version). Uppdraget presenteras "live" kl.09.00 på Framtidsmuseet på tävlingsdagen. Fram till kl.15.00 ska lagen konstruera och programmera sin robot så att den kan klara av att lösa uppdraget. Uppdraget är hemligt fram till tävlingsdagen.

Fakta: Robotkampen 2002-2017Robotkampen har arrangerats årligen sedan 2002 och har deltagare som återkommer varje år

En sådan är Fredrik Löfgren, som har deltagit i tävlingar med LEGO-robotar sedan 7 års ålder. Intresset för robotar har han utvecklat vidare i sina ingenjörsstudier och nu arbetar han på Linköpings Universitet med humanoid-robotar och artificiell intelligens. Fredrik vann Genikampen 2014 och nu deltar han och tre robotar i programmet Talang.