Fackleltåg, sång musik och tal för barnens rätt

Peter Huoltqvist, försvarsminister, som var inbjuden gick i täten i tåget tillsammans med Irma Peelo Hallqvist som är ordförande i FN-föreningen.

1990 deklarerade FN barnens rätt via Barnkonventionen. Och det är bara USA som inte antagit barnkonventionen.

Till årets fackeltåg hade barnen i klass tre i Kvarnsvedens skola gjort en banderoll som hade en hedersplats i tåget.

Det var också många barn i tåget och vid Cozmos. Klass 3 C från Skräddarbackens skola fick kliva upp på scenen och ta emot vandringspokalen för sin insats att på ett pedagogiskt sätt visa barnkonventionens betydelse.

Och de gjorde det med hjälp av en youtubefilm där sagofigurer med barnens röster berättade i dialogform.

Inge Karlssoin från Röda Korset kom med pokalen och Peter Hultqvist överlämnade den till barnen.

2006 när Peter Hultqvist var kommunalråd togs beslutet om att alla beslut skulle ta särskild hänsyn till Barnkonvensionen och året efter trädde det i kraft.

– De var starka markeringar. Men nu är Barnkonventionen på väg att bli lag. Det är mycket viktigt, sade Hultqvist som läste delar ur konventionen som att alla barn har samma rättigheter och lika värde.

–Barn har rätt att inte diskrimineras och barnets bästa ska alltid komma i första rummet.

– Barn har också rätt till skydd mot våld, terror och exploatering och rätt tilll utveckling och utbildning. Barn har också rätt att skyddas från försummelse.

Sång, musik, dans och tal avlöste varandra på scenen.

Fame of Jax bjöd på dansshow. Milja Tägt, Lowena Ekström och Agnes Öster.

Leya Holmstedt och Olivia Nygård sjöng och Adam Holmberg och Emil Hallman kompade, De bjöd bland annat på Hallelulja av Leonard Cohen till hans minne.

Maja Kjerulf har ingått i Hagagymnasiets toleransprojekt i Borlänge kommuns regi och hon betonade vikten av att Barnkonventionen blir lag.

Isabel Holmgren bjöd på en stark avslutning där We Are The World satte punkt.

I Cozmoz visades youtubefilmen, det erbjöds också ansiktsmålning och fika.

Arrangörer var Unga Örnar, Verdandi, ABF, Röda Korset, Rädda Barnen, Borlänge kommun och Cozmoz.