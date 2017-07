Fler solresor från Borlänge

Nu finns det ytterligare 636 platser från Dala Airport till Mallorca. I juni började Ving sin försäljning av nästa sommars resor från Borlänge till Mallorca och Rhodos.

Sedan tidigare erbjuder Ving resor till Mallorca under perioden 19 maj – 26 maj och resor till Rhodos under perioden 29 april – 3 juni samt 12 augusti – 7 oktober. Nu mer än fördubblas antalet platser till Mallorca då Ving även kommer att flyga varje tisdag under perioden 18 september – 2 oktober, med det egna flygbolag Thomas Cook Airlines Scandinavia.– Vi vet att det är mycket uppskattat att kunna flyga från sin lokalflygplats. Mallorca och Rhodos är dessutom två av våra absolut populäraste resmål så det är roligt att vi kan erbjuda just de resmålen med direktflyg från Dala Airport, säger Magdalena Öhrn, informationschef Ving.– Det är toppen att Ving lägger upp ytterligare avgångar och dessutom till Mallorca som är ett av Dalfolkets absoluta favoritresmål, Stefan Carlsson, Marknadschef Dala Airport.

Läs mera: Fortsatt direktflyg från borlänge till rhodos och Mallorca