"Flummigt, familjärt och fantastiskt!"

Från första stund, då alla Borganäskörens körmedlemmar och de medverkande Rytmus-eleverna gör entré, tätt följda av Carl, Viktor och Gustaf Norén, till sista tonen som vi alla sjunger tillsammans är det magi som skapas i Stora Tuna kyrka under onsdagskvällen.

TV: Här kan du se hela julkonserten med Borganäskören, bröderna Norén och elever från Rytmus!

Julstämning infinner sig, tillsammans med någonting annat som jag inte riktigt kan sätta fingret på. Det hela känns väldigt personligt och nära när vi alla sitter intill varandra på kyrkbänkarna, med Gustaf Norén som lite nu och då tar en lov mellan raderna.

Samtliga medverkande turas om att vara huvudpersoner. Ena stunden sjunger Borganäskören, andra stunden eleverna från Rytmus. Däremellan får vi höra solosånger från Norén-bröder.

Lite svajigt blir det när Carl Norén sjunger "O, helga natt", även känd som "Adams julsång". Han känns nervös och tonerna sitter inte. Något som i för sig räddas av Borganäskörens körande i refrängerna.

Bäst blir det när samtliga sjunger "Koppången" och "A child is born" gemensamt, samt när Viktor Norén och Rytmus-eleverna sjunger "Wake up where you are".

Men det är inte de enda höjdpunkterna. Gustaf Norén sätter stämningen när han nästintill ständigt (förutom när han sjunger) spelar på sitt munspel. Det känns harmoniskt, naturligt och från hjärtat. Och när han ber alla åhörare att ställa sig upp för att tillsammans sjunga "Tänd ett ljus" blir det riktigt vackert.

Den där familjära stämningen som Gustaf Norén ville skapa under konserten infinner sig. Faktiskt.

Det känns lite som att vi alla gör det här tillsammans. Precis så som han vill ha det. Hans tro på oss, på Borlänge och på musiken smittar av sig – på ett flummigt, men fantastiskt sätt.

Vad: Borganäskörens julkonsert tillsammans med Carl, Viktor och Gustaf Norén och elever från gymnasieskolan Rytmus

Var: Stora Tuna kyrka, Borlänge

När: Klockan 19.00 den 20 december

Publik: Slutsålt

Betyg: 5 av 5