Under måndagsmorgonen ringde en företagare i Borlänge till polisen eftersom han hade upptäckt att någon hade brutit sig in i hans företagslokal under helgen.

Troligen har tjuven, eller tjuvarna, tagit sig in genom ett fönster. Från lokalen har bland annat verktyg stulits.

En polispatrull kommer under måndagen att åka till platsen för att göra en brottsplatsundersökning.

