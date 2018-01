Insamlingsrekord av julklappar till barn – dalahotell var näst bäst i landet: "Generositeten är imponerande"

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

2012 inledde Nordic Choice Hotels en julklappsinsamling under kampanjen "Ensam julgran söker klappar". Kampanjen innefattar samtliga 190 hotell inom hotellkedjan, i Norden och Baltikum. Genom lokala organisationer och samarbetspartners skänks sedan julklapparna till utsatta barn i närområdet.

2014 började Gagnefsbon Martina Bergman samarbeta med Quality Hotel Galaxen i Borlänge. Hon hade tidigare startat hjälpprojektet hjälptill.nu, för att samla in pengar och förnödenheter till utsatta familjer, främst i Borlänge, ett projekt som sedan även innehöll "Julklapp till alla".

Just Quality Hotel Galaxen i Borlänge var det hotell i landet som samlade in näst flest julklappar i fjol, med 2 347 julklappar. Etta var Clarion Hotel Örebro där 3 751 julklappar samlades in.

På hotellen har gästerna även kunnat köpa gåvobevis för att på så sätt skänka pengar till Unicef. Även detta ökade ordentligt under 2017 med 3 062 sålda gåvobevis som var nästan en fördubbling jämfört med 2016 och innebar 153 100 kronor till Unicef.

Sedan starten 2012 har hela 303 880 julklappar samlats in till utsatta barn. 2017 års notering på 63 880 julklappar var en ökning med 22 procent jämfört med den tidigare toppnoteringen som sattes 2016. För varje insamlad julklapp skänkte dessutom Nordic Choice Hotels tio kronor till Unicef, vilket 2017 innebar 638 800 kronor.

- Vi är otroligt glada för att se det otroliga engagemanget hos både gäster, lokalbefolkning och anställda. För varje år blir detta allt mer populärt och det sprider sig genom våra gäster. Generositeten och omtanken som visas är imponerande och vi är otroligt glada för att få vara med och sprida julglädje till de som behöver det som mest, säger Torgeir Silseth, koncernchef för Nordic Choice Hotels, i ett pressmeddelande.

