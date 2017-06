Känd nazist dömd för brott mot knivlagen

Pär Sjögren är ledare för Nordiska motståndsrörelsen och ersättare i kommunfullmäktige i Borlänge. Han stoppades i februari 2016 av polisen när han färdades i en bil på Bygatan i Borlänge. Två knivar togs i beslag. Förra året tvingades man att ställa in två planerade rättegångar. Ytterligare en planerad rättegång fick under hösten ställas in av samma skäl. Tingsrätten beslutade nyligen att genomföra rättegången utan den åtalade på plats.

Pär Sjögren har förnekat gärningen. Tingsrätten slår även fast att man valt ett högre antalet dagsböter på grund av att Pär Sjögren vid flera gånger dömts för brott mot knivlagen.