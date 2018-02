Läkarna till Magdalena: "Inget mer vi kan göra" – lever med ovanlig tarmsjukdom

Magdalena bor i byn Berg intill Torsång i Borlänge. Alldeles bakom husknuten rinner Dalälven och det är vid uteplatsen på strandkanten hon fyller på med energi för att orka med alla läkarbesök, provtagningar och den ständiga värken.

Så länge hon kan minnas har hon haft mer eller mindre krångel med magen. Morfadern likaså, men han fick aldrig någon diagnos. Magdalenas mamma hade problem med matstrupen.

– Jag tror att mina problem är ärftliga för jag har dålig tjocktarm, tunntarm, matstrupe och nu har det också satt sig på lillhjärnan, därför har jag lite släpig röst och ibland svårt att hitta rätt ord, säger hon ursäktande och slår ner blicken.

Magdalena föddes 1970 och under barndomen hade hon ofta ont i magen. Hon var aktiv och spelade fotboll på somrarna och älskade skidåkning vintertid. Men värken fanns alltid som en del av hennes vardag.

1998 åkte hon in akut med misstänkt cysta, alternativt inflammerad blindtarm. Magdalena blev titthålsopererad och ordentligt undersökt men läkarna kunde inte hitta orsaken till magplågorna.

– Det var jättejobbigt, men jag blev skickad till Akademiska i Uppsala för vidare utredning, men det skulle ta tid.

I början av 2000-talet gjordes specialröntgen där bilder togs varje dag under två veckors tid. Det visade sig att det tog 6,3 dygn innan Magdalenas tjocktarm tömdes och ett beslut togs att halva tjocktarmen skulle opereras bort.

2002 låg hon på operationsbordet och när läkarna påbörjade operationen blev de förskräckta.

- De hade aldrig sett något liknande! Min tarm var jättesjuk, nervcellerna hade dött och hela den vänstra delen var förstörd, säger Magdalena och fortsätter:

- Sedan mådde jag bra i ett år ungefär. Jag hade läst till undersköterska, praktiserade på kirurgen och drömde om fortsatt utbildning till sjuksköterska. Men så började det göra ont i magen och så satte det fart igen…

2003 blev Magdalena helt sjukskriven men fortfarande visste hon inte vad hon led av. Läkarna stod frågande.

– Men jag hade en bra mag-och-tarm-läkare, Marie Felke, som var ett fantastiskt stöd och hon har jobbat för att gå till botten med mina problem. Under åren har det tagits många prover och 2010 blev jag skickad till Huddinge där de mätte tryck i magsäck och tunntarm. Det visade sig att sjukdomen spridit sig och att även tunntarmen var sjuk.

Under tre år blev det tre större operationer. Den första var en tillfällig stomioperation för att avlasta tarmen, men stomin satt inte på plats, utan åkte in under huden. Den andra operationen utfördes för att rätta till besväret, men inget blev bättre, så det blev en tredje operation för återställa tarmen igen.

– Jag gick ner 20 kilo i vikt för jag tog inte upp någon näring. Jag hade jättelågt matsmältningsenzym och likaså fel på bukspottkörteln.

Som minst vägde Magdalena 37 kilo och hon var helt slut, både fysiskt och psykiskt.

Ända sedan 1998 hade hon kastats mellan hopp och förtvivlan, genomgått otaliga prover och det var först 2012 som hon för första gången fick höra att man kallade hennes symptom för falskt tarmvred. Men fortfarande var sjukdomen en gåta.

Det skulle dröja flera år till innan hon skulle veta namnet på den ovanliga sjukdomen.

Magdalena fick dock ett tungt besked vid lasarettet som hon aldrig kommer att glömma.

– Läkaren sa ”Vet du hur sjuk du är? Hela tarmsystemet är utslaget och stomioperationerna har dessutom förvärrat situationen. Nu finns det inget mer vi kan göra”.

Magdalena tystnar och tårar börjar rinna nerför hennes kinder. Hon låter dem rinna, ser ner i bordet och låter känslorna tar över.

– Jag har dagar när jag är förbannad och ledsen och bara gråter. Det har gått så långt nu och jag blir sakta sämre för varje dag och det enda jag kan göra är att acceptera, äta starka smärtstillande mediciner och försöka hålla mig uppe så gott det går. Det är okej att ha dagar när man bara vill gråta hela dagen, bara man inte ger upp!

Sedan 2013 blev Magdalenas fall högsta prioritet vid Uppsala smärtklinik. En professor intresserade sig för hennes öde och hon blev tillfrågad att delta i en studie. Då hennes tarmar krampar så fort hon äter blev morfinpreparat och kramplösande medicin ordinerat att tas vid måltider.

- Det är tyvärr något jag måste ta för att klara av vardagen.

På grund av just detta, att Magdalena hade fått så pass stark medicin, blev hon vid en annan vårdcentral misstänkt för att vara missbrukare. Ett antagande som fick katastrofala följder för henne.

– Plötsligt var jag inte betrodd eftersom det inte fanns en ordentlig diagnos. Mitt ärende vid Uppsala lades på is och jag fick kämpa för att bevisa hur sjuk jag var. Det var helt galet.

En ny omfattande undersökning visade samma resultat som tidigare, men med den skillnaden att det nu framgick vad hennes sjukdom heter:”Instestinal Pseudoobstruktion”.

– Men under tiden hade försäkringskassan dragit in mina utbetalningar, eftersom jag felaktigt misstänkts vara missbrukare. Det medförde att jag blev utan ersättning i flera månader. Det har inte varit lätt kan jag säga.

Magdalena fick slåss för sin överlevnad. Hon är glad över sin vårdutbildning som hjälpt henne många gånger då hon läst på och varit insatt i alla förfaranden angående hennes ärende. Snart var hon tillbaka i Uppsala och idag är hon alltså med i en forskningsstudie. Hon vill hjälpa till så det i framtiden ska gå att bota personer med samma sjukdom.

För så sent som en månad sedan fick hon svälja en kapsel som skulle mäta tryck mellan magsäck, bröstkorg och tunntarm och hon väntar på resultatet från den mätningen.

Magdalenas sjukdom har spridit sig så hon har problem med matstrupe och är remitterad till öron-näsa-hals eftersom hon har svårt att svälja, ett riskorn kan vara svårt att få i sig.

Nyligen fick hon också veta att även lillhjärnan kan vara påverkad.

– Mitt tal har blivit alltmer släpande och jag hittar inte alltid de ord jag vill säga. Jag känner att jag blir sämre och sämre och det händer blir jag blir dömd på förhand av människor som kan tro att jag är stöddig eller ointresserad.

Magdalena har inte haft det lätt och framtiden vill hon inte tänka på.

– Om det fortsätter som det gjort, kommer mina tarmar snart sluta fungera och då är det dropp som gäller. Vi är cirka 200 som fått den här diagnosen i Sverige, men de misstänker att det finns 1000 i vårt land.

Hur orkar du?

– Det är många som undrar det och som säger att jag är otroligt stark, men vad ska jag annars göra? Lägga mig ner och ge upp? Nej, det är inte så jag fungerar. Jag har ett jäklar anamma och kämparlust. Jag ser till att ha rutiner och alltid ge mig ut och hålla i gång. Jag försöker leva ett så normalt liv som möjligt och vara aktiv så mycket jag orkar. Jag älskar att vara ute, åka skoter, fota naturen, vistas i skogen och njuta av solnedgångar. Naturen betyder mycket för mig, likaså musik. Och om jag kan ge någon medmänniska styrka att kämpa, eller om jag på något vis kan skänka glädje har det stor betydelse. Det hoppas jag bland annat att mina bilder gör.

Magdalena fotograferar gärna när hon är ute i naturen och i Dala-Demokraten har hon ofta sina bilder publicerade, likaså i Facebookgruppen ”Du vet att du är från Borlänge när” och fått mest positiv feedback.

– Jag tycker egentligen inte att jag kan fota, men jag vill dela med mig av mina naturupplevelser. Jag fotar bara med min mobilkamera och varför jag skickar in dem till tidningen är för att jag vill glädja andra människor. Det är när jag kan göra något för någon annan som jag lever upp. Jag fokuserar på det vackra i vardagen som finns helt gratis, bara man öppnar ögonen.

Magdalena drömmer om att kunna resa utomlands någon gång eller att gå på en riktig konsert.

– Helst skulle jag vilja se Metallica eller något, men jag har inte de pengarna, så jag värdesätter små saker som är givna för många andra. Jag uppskattar naturen för jag ser det vackra, det lilla. Och jag tycker att jag på något sätt har växt i mig själv och fått styrka att kämpa på. Jag visar inte utåt hur jag mår innerst inne, för då pratas det bara om sjukdom. Det är bara de närmaste som ser mina sämre dagar.

Men varje morgon går hon upp, tar sig ut och ger sig ut i naturen.

– Det finns fantastiska naturupplevelser som alla kan ta del av, oavsett om man är frisk, sjuk, fattig eller rik. Jag är visserligen sjuk och har inte mycket pengar, men jag har kärleken till min dotter, samt skogen och naturen nära och det räcker långt, det är livsglädje för mig.

