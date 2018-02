Miljonrad inlämnad i Kvarnsveden

Det var inte helt enkelt att pricka in sju rätt på Lotto 2 under lördagen. Men en rad stack till slut ut i mängden då den innehöll samtliga sju rätta Lottonummer. Då ingen prickat in sju rätt i samband med onsdagens Lottodragning blev utdelningen 2 058 284 kronor.

– Det är alltid roligt när vi får miljonvinnare på bägge Lottodragningarna. Härligt attvi dessutom hade en extra miljon att betala ut på Lotto 2, säger Svenska Spels vinnarambassadör Pierre Jonsson efter lördagens dragning.

Den rätta raden på Lotto 2 fanns med på ett spelkvitto med totalt 12 enkelrader, samt en Jokerrad. Insatsen låg på totalt 82 kronor.

Rätt rad – Lotto 2 lördag 17 februari 2018: 1 – 5 – 7 – 10- 17 – 25 – 32