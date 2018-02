Nu släpper Borlängebandet äntligen sitt debutalbum på stora skivbolaget

Det har gått åtta år sedan Borlängebandet Letters from the colony bildades och först nu släpps debutalbumet "Vignette" på det stora tyska skivbolaget Nuclear Blast.

- När vi startade bandet var det ju ingen av oss som riktigt kunde spela sina instrument och hade inte heller någon erfarenhet av att skriva låtar, spela in eller spela live, säger bandets trummis Jonas Sköld.