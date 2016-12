S-ombud till kongressen i Göteborg 2017 är valda

Nu är rösträkningen genomförd för ombudsvalet till Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Baserat på medlemsantal skickar Socialdemokraterna i Dalarna tolv ombud.

- För mig är det första gången jag åker som ombud på en kongress och jag tycker det ska bli oerhört spännande. Det känns också som en väldigt viktig kongress. Det finns så många politiska frågor där krafttag behöver tas och för att det skabli verklighet så behöver kongressen leverera. Det finns flera motioner somskickats in som drivits via Kommunal, det fackförbund som jag tillhör, det gör att det känns dubbelt viktigt med just min medverkan, säger Camilla Andersson från Borlänge.

- Jag har varit på kongress tidigare men det känns lika stort även den här gången -det är ju vid kongressen vi formar framtidens politik. Som politiskt aktiv och intresserad så är det ju där man vill vara. I händelsernas centrum, där vi kan påverka så att politiken utformas på ett sätt som gynnar hela Sverige, säger Fredrik Rönning från Smedjebacken.

En av ombudens uppgifter är att driva och bevaka behandlingen av de motioner som lämnats in från medlemmarna i Dalarna.

- Det ska bli väldigt kul att få resa till Göteborg och representera Socialdemokraterna i Dalarna på kongressen. Det är närmare 100 motioner som skickats in från vårt län så vi ombud har ett stor och viktigt jobb att göra i att möjligaste mån driva igenom dessa. Det är många viktiga frågor som hamnar i fokus vid en kongress. Det kommer handla om asylpolitik, villkor på arbetsmarknaden, jämställdhet och mycket mycket mer, forsätter Lennart Sohlberg från Mora.

Fakta: Samtliga ombud:

Sofie Eriksson, 24 år, Falun

Kenneth Persson, 64 år, Borlänge

Camilla Andersson, 37 år, Borlänge

Viktor Zakrisson, 34 år, Leksand

Nall Lasse Andersson, 58 år, Vansbro

Lennart Sohlberg, 63 år, Mora

Stig Olsson, 64 år, Älvdalen

Sussie Berger,45 år, Avesta

Tom Andersson, 32 år, Avesta

Fredrik Rönning, 36 år, Smedjebacken

Hanna Lindgren, 39 år, Ludvika

Helena Andersson, 48 år, Smedjebacken