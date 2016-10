Scouter från Dalarna deltar i internationellt jamboree

Under lördag och söndag pågår ett klassiskt scoutarrangemang med rötter från 1950-talet. Från början hette det JOTA (Jamboree on the air), och deltagarna var radioamatörer. Men för 20 år sedan lade man till JOTI(Jamboree on the Internet).

Den här helgen träffas scouter världen över virtuellt med hjälp av radiovågor och internet.

I Uvbergsviken har Järlindens scoutkår från Falun hyrt in sig i Borlänge och St. Tunas scoutstuga för att medverka. Nästan 50 personer är under helgen på plats för att kommunicera med likasinnade i resten av världen.

– Temat för helgen är kommunikation och vi har provat olika sätt. En radioamatör har hjälpt oss med kortvågsradio och vi fick kontakt med Finland. Sedan har vi provat på Semaforering (signalering med flaggor) och även skickat flaskpost, berättar scoutledaren Lars Nyström.

Med hjälp av Skype hittade man vänner i massor av länder, bland annat Taiwan, Malaysia, Tyskland, Australien, Amerika och Pakistan.

– Det är roligt för man känner alltid igen en scout med sin halsduk, var de än befinner sig i världen. Scouting är verkligen en global rörelse.

– Vi får många frågor om allt från svenskt klimat och djurliv till vilka fotbollslag vi håller på. Samtidigt ställer vi massor av frågor också, fortsätter Lars Nyström.

Det har också varit traditionellt scouting i den bemärkelsen att matlagningen skett utomhus över öppen eld. Menyn har också fått en internationell prägel med rätter som: Kyckling wok, chili con carne och kebab.

Järlindens scoutkår i Falun deltar med sina spårarscouter som är benämningen på de yngsta scouterna. De är åtta till tio år och i nuläget har man tre sådana avdelningar.

– Vi har en helt nystartad satellitavdelning som håller till i Sifferbo. Scoutrörelsen har ett stort uppsving nu, intresset för friluftsliv ökar och det märker vi, säger scoutledaren Lars Nyström.

Bland scouter är ett jamboree ordet för "ett stort internationellt scoutläger".