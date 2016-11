Snart beslutas om detaljplanen för islamiskt center

Partiet har lämnat tre yttranden i samrådet om planen. Det driver nu kampanj för folkomröstning på sin hemsida. Där står bland annat att området där centret ska uppföras har stort symboliskt arkitektoniskt värde. " ...exotiskt inslag typ moské med en 20 meter hög minaret tillsammans med den gamla byggnadskonsten ger felaktiga signaler..." SD fortsätter att det är främmande på många sätt för Borlängeborna.

– Synpunkterna är ganska omfattande och rör delvis saker som inte har med själva detaljplanen att göra. Detaljplanen hanterar användningen av marken. Sen är det mycket politiska frågor som tas upp och det får man hantera i fullmäktige, säger Steve Johnsson, samhällsbyggnadsstrateg på Borlänge kommun.

Det är kommunstyrelsen som ger plan- och markkontoret i uppdrag att göra detaljplanen.

– Man tar fram förslag till detaljplan som ställs ut under fem-sex veckor. Där tar vi in kunskap som finns. Det kommer in synpunkter, och sen finns anledning att justera förslaget. Man beskriver det i en samrådsredogörelse. Det ställs ut och har ett granskningsskede på tre veckor. Det har vi genomfört nu, säger Steve Johnsson.

– Det vi ska göra nu är utlåtande med förslag till beslut. Vi går till byggnadsnämnden och sen fortsätter förslaget till kommunstyrelsen och fullmäktige.

Frågan om centret ses som allmängiltig av kommunen som tillämpar ett utökat förfarande kring planen.

– Vi har två berörda markägare och det gäller en besöksanläggning och samlingslokal som kan beröra en större krets med ökad trafik.

Synpunkter som kommit in handlar mycket om placeringen av centret. Länsstyrelsen har haft åsikter om att centret hamnar för nära den kulturhistoriska miljön vid gamla Stadshuset och Hagakyrkan.

– Vi har haft diskussion med länsstyrelsen och kommit överens om lämpliga avgränsningar. Länsstyrelsen har känt sig nöjd med att man gör en tydlig avgränsning av den anläggningen med trädgårdsanläggningen och gamla komministerbostaden. Vi har lagt fram en parallell detaljplan för stadshusdelen. Vi vill bevara de stora äldre lövträden som ramar in kyrkan ganska väl. Det gör att det påverkar mindre.

Det islamiska centret har också gjorts något mindre än det var tänkt från början.

– Länsstyrelsen har meddelat att de inte har några kvarstående synpunkter, säger Steve Johnsson.

Peace&Love var kritisk i samrådet mot att utrymme tas från området där festivalscener brukar placeras.

– Peace&Love vill ha stor yta söder om islamiska centret. Vi förde diskussioner med dem för fyra-fem år sedan. Sen har de inte återkommit, säger Steve Johnsson.

Ali Hamad är en av de två imamerna i Islamiska förbundet i Borlänge.

– Vi är en del av samhället och vill ha samma rättigheter och skyldigheter som andra. Det här är en mycket lämplig plats bredvid kyrkan. Vi vill vara på samma nivå, och ha en tydlig och öppen plats med tydlig verksamhet för att undvika källarverksamhet. Vi gillar inte att gömma oss, säger han.

Steve Johnsson anser att centret blir en väl utformad byggnad.

– Arkitektoniskt blir den ett nytt inslag i stadsbilden. Men den kommer inte bli så framträdande. På andra sidan Jussi Björlings väg hade den blivit mer framträdande. Bebyggelsegrupperingen hjälper till att ge en god stadsbild.

– Sen finns det attribut kring en sån här byggnad som kring våra kristna kyrkor med kors. Här är det en minaret och kupolen.

Böneutrop, som en del oroar sig för, har bara fått tillstånd på ett ställe i Sverige, i stockholmsförorten Fittja, uppger han.

Även privatpersoner är kritiska främst mot placeringen av centret. En av dem är Camilla Idén som lämnat yttrande tillsammans med sex andra. Hon är politiskt aktiv som moderat i Borlänge.

– Borlänge är ganska stort och vi måste inte ha islamiskt center mitt i centrum då vi har sån brist på äldreboenden. Det är en bra plats för äldreboende där de äldre kommer närmare samhället. Det är en så bra plats så man borde gå ut och sälja den till marknadsvärdet och erbjuda fler att bygga, säger hon.

– Det har gjorts utredningar i flera omgångar. Vi har totalt kollat på 20 olika platser, en del har gått så långt som till planprogram. Det var samma där. Det finns två typer av grupper, antingen vill man inte ha muslimer här eller så vill man inte ha centret där man föreslagit, svarar Steve Johnson.