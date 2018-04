TV: "En av de viktigaste musikstäderna i Sverige" - nu släpps boken om Borlänges musikhistoria

Vad är det som gjort Borlänge till en av Sveriges mest framstående musikstäder? Svaret kan finnas i boken "Dancing the whole way home" som sammanfattar stadens musikhistoria från 1947 fram till idag.

- Det jag tycker att boken fångar är den gemenskap som finns mellan musiker och arrangörer i den här staden, säger Rikard Rudolfsson (v), kulturnämndens ordförande i Borlänge kommun.