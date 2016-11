Bostadsbrist för unga i nästan hela Dalarna – Viktor betalar 7 000 i månaden för en cell

Bostadsbristen har ökat kraftigt i Dalarna de senaste åren och länets unga hör till de som drabbats värst. I dagsläget råder det brist på små lägenheter som unga vill ha i alla dalakommuner utom Vansbro och Malung. Det visar en rapport från länsstyrelsen.

En av bristkommunerna är Falun dit studenten Viktor Kasurinen flyttade i augusti. Eftersom han inte hittade någon lägenhet flyttade han in i ett rum på vandrarhemmet Falu fängelse. Två månader senare bor han fortfarande kvar.

– Det har varit jättejobbigt, Man är aldrig, aldrig ensam, man har inte mycket privatliv överhuvudtaget, säger han.

Viktor ställde sig i Kopparstadens bostadskö när han kom in på utbildningen i somras och nu har han fått ett studentrum dit han flyttar in i november. Innan det sökte han bland olika bostadsbolag utan resultat. Han har även sökt bland lägenhetsannonser på hemsidan Blocket.

– Det har kommit upp en i veckan högst och den har ju alla kämpat för att få, så det har inte varit lätt att få andrahand heller säger han.

Dala-Demokraten kollade Blocket en slumpvis dag och då låg fyra lägenheter ute i Falun med en månadshyra under 6 500 kronor. En hyrdes endast ut under en månad, en hyrdes ut två månader, en hyrdes endast ut under vardagar och en låg i Korså bruk i skogarna flera mil utanför stan.

Viktor Kasurinen funderade också på att köpa men tyckte det var för dyrt. I Falun har priserna för bostadsrätter fördubblats de senaste fem åren. Exempel på mindre lägenheter som ligger ute på annons är en två i Norslund med utropspris på 875 000 och en två på Knoppen för 1 175 000.

Viktor Kasurinen säger att han inte är den enda i klassen som haft problem med boende. Han uppskattar att 10 av 25 klasskamrater har en boendesituation de är missnöjda med. Vissa bor på vandrarhem eller i andrahandslägenheter där de inte trivs. Andra har hamnat långt utanför stan.

– Det påverkar ens första intryck av stan jättemycket, det är ändå så pass viktigt att man känner sig bekväm med var man bor, säger han.

Trots svårigheterna har Viktor Kasurinen ändå bättre förutsättningar än andra i hans ålder eftersom han är student. Väntetiden för ett studentrum i Falun kan variera men ligger på ungefär ett år i snitt enligt Kopparstaden. För en vanlig enrumslägenhet är snittiden ett till två år.

Men det är alltså inte bara i tillväxtorterna Falun och Borlänge där det råder bostadsbrist för unga utan i nästan hela länet. Jacob Höglund, utredare på Hyresgästföreningen, säger att det kan komma att få konsekvenser för kommunerna.

– Kan man inte erbjuda unga bostad på hemmaorten då kommer de söka sig vidare. Vi vet redan i dag att unga i större utsräckning är villiga att flytta och röra sig mycket mer än för kanske 20-30 år sedan, säger han.

Viktor Kasurinen säger att hans bostadssituation inte gjort att han funderat på att lämna Falun. Men han tror att situationen varit annorlunda om han inte jobbat ihop pengar innan han började plugga.

– Om jag inte jobbat innan och haft pengar uppsparade så hade jag inte velat lägga pengar på det här. Då hade jag säkert inte velat stanna kvar, säger han.

Det här gör kommunerna åt problemet enligt länsstyrelsens rapport:

Orsa, Ludvika, Gagnef och Smedjebacken visar inte på några planerade åtgärder.

Leksand planerar nyproduktion eller ändring av bostäder för att möta efterfrågan från ungdomar.

Säter planerar nyproduktion av små bostäder med låga hyror, samt en generell satsning på bostadsbyggande som även gynnar ungdomar. Säter erbjuder även kort uppsägningstid för personer under 26 år.

Mora. För att hjälpa ungdomar in på bostadsmarknaden underlättar kommunen eller fastighetsägaren för två eller flera personer att hyra en lägenhet tillsammans.

Rättvik undersöker möjligheten att göra om lokaler till mindre lägenheter som passar unga.

Avesta planerar nyproduktion eller ändring av bostäder för ungdomar, samt nyproduktion av små bostäder med låga hyror. De genomför också en generell satsning på bostäder som gynnar alla grupper, inklusive ungdomar.

Faluns allmännyttiga bostadsbolag Kopparstaden har infört en ny uthyrningspolicy, som ska underlätta för ungdomar vad gäller inkomstkrav. Nya bostäder planeras också i kommunen.

I Borlänge planers också många bostäder, bland annat nya studentbostäder. Men till skillnad från Falun räknar kommunen med att fortfarande ha bostadsbrist om fem år.

Fakta: Ungas boende i Sverige – hälften saknar numera egen bostad

- 49 procent av unga vuxna (20–27 år) bor i egen bostad. 1997 var den siffran 62 procent.

- Tre av tio bor i osäkra upplåtelseformer, till exempel hos anhöriga, kompisar eller i andrahand.

- 39 procent av de unga vuxna uppger att det passar dem bäst att bo i hyresrätt. 23 procent i bostadsrätt och 19 procent i eget hus.

Källa: Hyresgästföreningens rapport ”Unga vuxnas boende”.