Dalaprofilernas reaktioner kring presidentvalet

Republikanen Donald Trump blir USA:s nästa president. Under morgonen har flera dalapolitiker och profiler reagerat över presidentvalet på sociala medier.

Faluns kommunalråd Jonny Gahnshag (S) skriver följande på Twitter:

Även Leksands kommunalråd, Ulrika Liljeberg (C), har gjort sin röst hörd.

Carl-Oskar Bohlin (M), riksdagsledamot från Dalarna skriver följande på sin facebooksida – vilket man får anta är en reaktion på valresultatet:

"When the going gets weird, the weird turn pro. Man vill helst bara somna om, men sen inser man att vi andra måste bli bättre och då duger det inte att sova."

Sociala medier-experten Deeped Niclas Strandh från Borlänge:

Texten uppdateras

