Debattreplik: Flyget betalar inte sina kostnader

Peter Larsson, VD Svenska regionala flygplatser, och Arne Karyd som bland annat utrett om Sälens flygplats, och som där fann den olönsam med allt för kort säsong har svarat på min debattartikel i Dalademokraten om det olönsamma flyget att den är osakkunnig.

En subvention på 20 miljoner kronor per kommunal flygplats är vanlig.

De hävdar att tillsammans är de statliga och kommunala flygplatserna lönsamma. Det har jag inte bestritt. Statliga Svedavias vinster kommer dock inte de kommunala flygplatserna till del, utan kommunerna måste täcka förlusterna. Jag vet inte varför det skulle vara stötande att redovisa att tidningen ETC efter att ha gått igenom samtliga årsredovisningar beräknat att ägarbidragen nära fördubblats på fyra år till 635 miljoner kronor 2016.

Detta är fullt rimligt om man räknar med allt och de ökade kostnader och minskat resande som drabbat småflygplatserna. En resandeminskning som man försöker kompensera med att öka charterflyget. Kan det verkligen vara rimligt att subventionera det med med skattemedel?

En subvention på 20 miljoner kronor per kommunal flygplats är vanlig. Sälens flygfält följer det mönstret. Turistföretagen skall skjuta till 22 miljoner om året. Här hoppas man på 100 000 resande, men för de flygfält som bara har ett hundratal passagerare om dagen blir det flera tusen i subvention per biljett. Det är lite mer än de två tusenlappar per invånare och år för kollektivtrafiken Peter Larsson ondgör sig över.

Ingen av motdebattörerna låtsas om flygets stora externa kostnaderna för buller och klimatpåverkande gaser. Till dem kommer höghöjdseffekten som ger dubbla klimateffekten mot vad koldioxidutsläppen ger på marknivå.

Flyget betalar ingen moms för utrikes trafik och bara sex procent för inrikes. Det har skattefrihet för bränslet. Nu får Sverige flygskatt, men de 60 kronorna per resa borde vara 167 enligt en uträkning på KTH och det skulle ge staten 3,7-6 miljarder kronor om året. Är det någon som tror flyget skulle visa samma lönsamhet och omfattning utan dessa subventioner?

Jag har inte påstått att samhället står för hela miljardinvesteringen i Sälens flygfält. Det är dock inte bara de 250 miljonerna kronorna till själva utbyggnaden av flygfältet för 680 miljoner kronor staten bidrar med. Det må vara underhandslovat, men det är inte klart förrän riksdagen godkänt regeringens proposition i april om långtidsplanen för infrastruktur.

Till det kommer 60 miljoner kronor i bidrag från Tillväxtverket för de 400 miljoner kronor ett nytt affärscentrum kostar. Är det verkligen samhällets uppgift att subventionera sådant, och vad händer med de lokala affärerna?

Det behövs vägar. Scandinavian Mountains Airport AB skall bekosta tillfällig väg med 12-17 miljoner kronor. Utbyggnad av väg 1053 för 80-135 miljoner står dock samhället för. Då är vi uppe i kostnader för det offentliga på 415 miljoner kronor och en totalkostnad på 1 235 miljoner kronor.

Det är mer än vad en järnväg till Sälen skulle kosta. Till hotellen är det närmare från en station där än från flygfältet. Om man accepterar 25 promilles lutning kan järnvägen dras upp till hotellen för kanske 600 miljoner kronor, och den kan dras vidare till Norge. En förlängd Västerdalsbana får beläggning hela året med de stora råvarutillgångar som finns, som en av Sveriges största träindustrier i Fiskarheden en mil söder om Sälen och Sveriges största porfyrfyndighet på fjället.

Utländska turister till Sälen är få och de svenska kommer inte att ta flyget. I stället för charterflyg vore det bättre med chartersovtåg. Skall man flyga är det bättre att flyga till Borlänge där flygfältet ligger intill järnvägen och ta buss eller tåg därifrån.

Hans Sternlycke, ordförande Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet