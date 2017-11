Ett år med Plus på DD – folkrace har lockat massor av Pluskunder: "En positiv trend"

Efter ett år med Plus har drygt 1 408 personer provat Plus via dalademokraten.se.

Samtidigt har många av de befintliga prenumeranterna aktiverat sina Pluskonton och loggat in för att kunna läsa alla artiklar på sajterna.

– Det har gått bättre än vi hade vågat hoppas på, säger Lisa Pehrsdotter, ansvarig utgivare för Dala-Demokraten.