Falu Djursjukhus fick pris i konkurrens med 200 andra kliniker i Europa

Under helgen har AniCura Togetherness Congress gått av stapeln i Stockholm. Den bestod av två dagar fyllda med föreläsningar och fina möjligheter att möta andra anställda inom AniCura, både från Sverige och från Europa. Omkring 2300 personer deltog och kongressen avslutades med att AniCura Golden Paw Awards delades ut.

AniCura Falu Djursjukhus var nominerade och vann kategorin ”Improvement of the year” (utveckling under året) i konkurrens med 200 andra kliniker runt om i Europa.

Djursjukhuset fick sin utmärkelse bland annat för att ha utvecklats på ett mycket positivt sätt genom ett stort engagemang från hela personalen samt ett starkt ledarskap. Detta har lett till en markant ökning av kund – och medarbetarnöjdhet samt en utveckling av den medicinska kvaliteten.

Varje år kommer cirka 27 000 patienter till AniCura Falu Djursjukhus med filialer för vård. Tillsammans finns cirka 100 anställda, alla med ett brinnande intresse för djur.

Falu Djursjukhus AB grundades 1988 där affärsidé och målsättningen varit att man skulle tillhandahålla och erbjuda djursjukvård av hög kvalité och en fin omsorg av djur och deras ägare. För att kunna följa med inom den veterinärmedicin utvecklingen har man under åren som gått genomfört en rad stora projekt, förändringar, utbyggnationer och omorganisationer.

Fakta: AniCura

I november 2011 etablerades företaget tillsammans med tre andra djursjukhus som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden med exklusivt fokus på sällskapsdjur – då under namnet Djursjukhusgruppen, nu under namnet AniCura. I år firar man 30 år

Anicura tar emot cirka två miljoner patienter om året och har 4 000 medarbetare, varav 1 200 veterinärer. Anicura driver 200 djursjukhus och djurkliniker och finns i sju länder: Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Holland, Schweiz samt Österrike.