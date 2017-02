Avfallstaxan höjdes – kompost orsaken till ökade priser

Inför att avfallstaxan skulle justeras för 2017 hade Falu Energi och Vatten några önskemål för en höjning av priset. Man valde att trycka på en höjning för tömningsavgiften för det brännbara avfallet.

Höjningen innebär att avfallstaxan höjs med 3-5 procent per månad för en villaägare samtidigt som det i ett flerbostadshus blir en liten höjning på grund av att det är fler hyresgäster per kärl.

Falu Energi och Vattens önskan om en prishöjning beror på att bolaget ska kunna täcka kostnaderna för en prisökning av hanteringen av kompsterbart avfall samt för hanteringen av returträ. Plockanalyser visar att faluborna är dåliga på att sortera brännbart avfall där man hittat både matrester och förpackningar.

– Närmare 30 procent av det som slängs i brännbart i dag skulle kunna hanteras som organiskt avfall eller återvinnas, säger Ragnar Kroona (S), som också är ordförande i styrelsen för Falu Energi och Vatten till falun.se.

Så mycket höjs tömningsavgiften

► 140 liter – från 16 kronor per tömning till 20 kronor per tömning.

► 240 liter – från 27 kronor per tömning till 34 kronor per tömning.

► 370 liter – från 42 kronor per tömning till 52 kronor per tömning.

► 660 liter – från 75 kronor per tömning till 93 kronor per tömning.