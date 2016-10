Berguvsungen blir opererad – Viltskadefonden betalar

Rättviks Viltjour fick in berguvsungen under torsdagen. Den hade under dagen hittats vid Adolf Fredriks lave där den attackerades av kråkor och skator.

Uvungen fångades in och fraktades till Rättiks viltjour där man konstaterade att uven hade en svullen armbåge. Då var det inte säkert att den skulle opereras.

– Om den inte opereras är risken överhängande stor att den aldrig kan släppas igen. Jag har kontaktat polisen för det är nämligen under staten det faller när vilt skadas. Vill det sig väl får vi loss pengar från vilskadefonden för operationen. Annars får vi gå ut på nätet med ett upprop att få in pengarna, sa Emma Billbäck på Rättviks viltjour till Dala-Demokraten i fredags.

Under helgen kom dock positiva besked efter att Rättviks Viltjour fått besked från Polisen att uvens operation bekostas med medel från Viltskadefonden.

Berguvexperten Lars Lageqvist skriver på Facebook att uven tvångsmatats under helgen, vilket är ett vanligt beteende av skadade rovfåglar.

– Staten tar enbart kostnaden för operationen men inte för maten under rehabiliteringen så de blir glada om folk hjälper till med maten och kostnaden för den, skriver Lagerqvist.

Under måndagen var det oklart när uven ska opereras.

– Jag väntar just nu på besked från veterinären, säger viltvårdaren Emma Billbäck på Rättviks Viltjour.