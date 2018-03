Boman minns dödsolyckan på sjön Björkan i Enviken

Folke Boman har mycket att berätta om Enviken. Under större delen av sitt liv har han varit verksam som egenföretagare och haft en gummiverkstad. Han har talets gåva, är social och pratsam, vilket gjort att han är väl känd av de flesta i Enviken.

Boman föddes 1933 och tidigt blev han föräldralös och kom som fosterbarn till Vallbyn där han växte upp. Hembygden och dess historia är något som alltid intresserat honom och själv har han blivit som ett slags uppslagsverk.

- Ja, det kan man väl säga att jag är när det gäller frågor om hembygden.

I bygden är han känd som ”Boman”, mannen som har alla svaren.

- Jag är envis och intresserad av tider som gått. Jag har fått höra att folk säger ”Ring Boman, han vet” och för det mesta vet jag. Om inte, så försöker jag ta reda på det.

Till Dala-Demokratens redaktion ringde han för några veckor sedan i hopp om att försöka ta reda på om det i april 1957 stått något i tidningen om en olycka som inträffat på sjön Björkan, nedanför hans hus.

- Jag minns hur jag från köksfönstret såg hur ett plan gick ner för landning på sjön och klippte av armen på muraren herr Gustavsson, som gick rätt emot planet i hård vind. Det blåste väldigt och han gick framåtlutad så han varken hörde eller såg när planet närmade sig så han gick rätt in i propellern. Jag stod här på en utdragen kökslåda och såg det hela, säger Boman och drar ut den nedersta lådan, för att visa hur han stått.

Han berättar att armen slets av och hur muraren togs omhand och blev skjutsad till lasarettet.

- Men i Toftbyn kom de på att de glömt armen, så de vände. Det fanns ju inga mobiltelefoner på den tiden. Armen hade de glömt i tvättstugan intill sjökanten. Den byggnaden står kvar idag också. Muraren klarade sig inte och dog senare på kvällen.

Händelsen utspelade sig den 12 april 1947 och Boman var då 14 år gammal. Då och då har han tänkt på det inträffade och nyligen kontaktade han tidningen för att ta reda på om det stått något skrivet i Dala-Demokraten.

- Det finns ju knappt någon som minns det här längre. Vi som var ungdomar då är ju över 80 år idag och många är döda. Det finns inte många kvar som minns. Nyhetschefen på Dala-Demokraten var hjälpsam och letade fram den gamla tidningen och berättade på telefon vad det stod.

- Och nu får jag se tidningen, det var inte mycket till utrymme den här nyheten fick, säger Boman och läser den lilla notisen på tidningens förstasida.

- Men det känns ändå bra att jag fick läsa det här, att det finns dokumenterat, säger han.

Boman har upplevt inte bara en, utan fyra dödsolyckor i Enviken.

Förutom muraren som gick in i propellern, så slog blixten ned i min klasskamrat

- Förutom muraren som gick in i propellern, så slog blixten ned i min klasskamrat som avled. Och jag såg när två unga bröder gav sig ut på sjön i ett tråg som sjönk och de drunknade, det var hemskt. Det var nån gång på 50-talet. Sedan var jag också med när en bekant dog i skogen.

Just skogen och skogsarbete blev tidigt en del av Bomans vardag. Han började jobba i skogen direkt efter avslutad skolgång. Där växte också hästintresset som har kom att bli en stor del av Bomans liv, som skaffade sig både trav- och arbetshästar.

- Jag har haft cirka 100 hästar och lika många gånger har hästarna vunnit på trav. Men inte har jag blivit rik på det inte, pengarna gick till kuskar och foder. Det kostar att ha häst och som mest hade jag 17 stycken samtidigt.

Bakgrunden som skogskarl och hästägare har gjort att Boman idag gärna åker till Romme och Bollnäs på trav. Inte för att spela på hästar utan mer för att träffa folk. Det är ställen där han blir igenkänd. Likaså tar han gärna och åker till PRO i Enviken för att fika och prata om gamla tider.

Jag växte praktiskt taget upp med skidorna på fötterna

- Sedan ett år tillbaka har jag inga egna hästar mer och jag orkar inte lika mycket som tidigare. Jag fick hjärtproblem så därför tog jag beslutet att göra mig av med hästarna. Nu tittar jag gärna på trav på tv samt skidåkning. Jag har själv åkt Vasaloppet en gång. Jag blev utmanad av en bekant som tränat länge. Så jag hängde på, men efter en timme sa jag till honom ” Vi kan inte åka och såsa så här” och då svarade han att vi ju hade åtta mil kvar. Då ropade jag ”Hej med dig” och åkte ifrån honom. Jag är gammal skidman vet du, jag växte praktiskt taget upp med skidorna på fötterna och har ju åkt mycket skidor i skogen i alla år, så det var inga problem.

Boman berättar att han stannat i Eldris och pratat med en bekant. Sedan skidade han in som åkare 3000 av 10 000 åkare det året.

- Om jag inte hade stannat och pratat, hade jag blivit sidad året därpå, alltså fått starta i en bana för snabbare åkare. Min kompis kom i mål 2-3 timmar efter mig, säger Boman och ler.

Jag hade kunnat vända och åkt Vasaloppet en gång till!

- Det var inga problem att ta sig i mål. Jag hade kunnat vända och åkt Vasaloppet en gång till!

Att Folke Boman har varit en kraftkarl råder det inga tvivel om. Men sedan han fått hjärtproblem tar han det lugnare och nöjer sig med att se skidåkning på tv.

När jag har inspiration, då kan jag lova, då är minnet knivskarpt.

- Det är trevligt det med. Jag är mest hemma nuförtiden och vilar här på soffan. Men om det är trav i Romme eller Bollnäs åker jag dit, eller om det är PRO-möten i Enviken. Jag tycker mycket om att prata om minnen från förr. Men i min ålder får man vara både senil och glömsk, så det är lite olika hur samtalen går, säger han, ler lite lurigt och avslutar:

- Men när jag har inspiration, då kan jag lova, då är minnet knivskarpt.

Fakta: Folke Boman

Bor: Vallbyn, Enviken

Ålder: 84

Familj: Två barn, barnbarn

Sysselsättning: Pensionär

Intressen: Hästar, trav, Enviken med omnejd, historia, skidåkning, antikviteter och auktioner.

I tidningen stod att läsa:

Söndagsfiskare blev påkörd av flygplan.

En säregen dödsolycka inträffade i går på sjön Björkan i Enviken, då 56-årige muraren Gustaf Gustafsson från Hedgårdarna påkördes av ett flygplan och blev så svårt skadad, att han senare avled på Falu lasarett.

Två flygplan tillhörande Orsa flygklubb hade under söndagen uppstigningar på sjön. Ett av planen hade just landat och skulle köra upp till utgångspunkten för ny start, då olyckan skedde. Gustafsson, som var ute på söndagsfiske, kom gående på isen och ledde sin cykel. I det starka blåsvädret kan det antagas att han inte hört motorbullret. Gustafsson kom in i propellerfältet och fick ena handen bortsliten samt armen bruten och skador i ryggen. Han fördes omedelbart till Falu lasarett, där den skadade armen amputerades och blodöverföring vidtogs. Livet stod dock inte att rädda utan Gustafsson avled på kvällen av skadorna.

Flygplanet, som fick propellern sönderslagen, hörde hemma i Boda och hade sällskap med ett annat plan. Polismyndigheterna i Svärdsjö, som handhar utredningen, meddelar att planet får kvarstanna på olycksplatsen för vidare utredning.

Dagen efter stod att läsa:

Kriminalen skall utreda flygolyckan.

Den tragiska olyckan på sjön Björken i Enviken i söndags, då muraren Gustaf Gustafsson skadades till döds av ett flygplan skall i fortsättningen utredas av kriminalpolisen i Falun. Av måndagens tekniska undersökning framgår att flygföraren ej haft sikt framåt vid olyckstillfället. Planet hade nämligen skidor påmonterade, vilket satt planet i ett sådant läge att föraren ej kunnat spana över motorn.

Ett ögonvittne som följde den skadade till lasarettet berättar att han frågade Gustafsson hur han kunde komma i vägen för propellern. Därvid svarade Gustafsson: Annars hade han kört över mig fullständigt.

Enligt vittnet hade propellern först slagit till cykelns pakethållare, varefter Gustafsson dragits in i propellerfältet. Att Gustafsson först inte observerat planet kan förklaras av att det vid tillfället blåste hårt och att han bar så kallad motorhuva.

