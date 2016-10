Clowner portas från flera krogar

Efter alla händelser som skett med clowner – både i Dalarna och runt om i landet – har flera krogar i länet nu tagit beslutet att förbuda clownutstyrslar på sina kommande Halloween-evenemang.

Ett av de nöjesställen där clowner kommer att få nobben i dörren är Rättviks Bowling & krog. Där välkomnas varken clownkostymer, clownmasker eller någon form av clownsminkning.

"Vi tycker naturligtvis att detta är mycket beklagligt, men vi vill värna om våra besökares trygghet framförallt annat. Därför ber vi våra gäster att respektera detta – personer utklädda till clowner kommer alltså INTE tillåtas inträde i entrén", skriver Robin Sjöblom i ett pressmeddelande.

I Falun har än så länge två krogar gått ut med samma bud – Pitchers och The Kings Arms. Båda krogarna har via Facebook meddelat ett totalt clownförbud.

"På grund av många händelser kommer vi inte släppa in någon som klär ut sig till clown under Halloween! Det har tyvärr gått för långt. Detta gör vi för allas säkerhets skull", skriver The Kings Arms.

