De ska manifestera under Löfvens falubesök

Det är We Are Dalarna. Bygden Bryr Sig – Svärdsjö, Falu FN-förening, Dalarna Mot Rasism, Dala Afghan, Ett Falun För Alla och Rädda Barnen Falun som slutit sig samman och planerat manifestationen som under torsdagens manifestation kommer att gå under parollen gällande handlingskraftig politik för människovärdet.

Elias Lodin på nätverket We Are Dalarna säger att de sex nätverken gått samman för att stå utanför Länsstyrelsen Dalarnas entré under regeringens besök i Falun.

– Vi medmänniskor mår allt sämre och vi står inte ut med en osäker och otrygg framtid. Sverige måste följa sina folkrättsliga åtaganden, säger Lodin.

Lodin trycker också på vad de tycker är en inhuman asyllagen, de oetiska och omotiverade åldersbedömningarna och tillfälliga uppehållstillstånd som i dag råder i Sverige.

– Det som bryter ner människor måste rivas upp. Sverige kan inte garantera rättssäkerheten och det är barn och unga som tar konsekvenserna av det, säger Lodin.

Lodin säger också att man måste arbeta för ett rättssäkert och tryggt mottagande och att det är regeringen som måste se till att detta sker.

– Vi kräver att regeringen Löfven arbetar för ett handlingskraftig och human politik för människovärdet, säger Lodin.

Under torsdagen kommer statsminister Stefan Löfven till Dalarna där regeringen, bland annat, under dagen håller regeringssammanträdet på landshövdingens residens.

