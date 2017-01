Ensamkommande flyktingbarn tas hem till Falun

1 juli sänks statsbidraget till kommunerna för ensamkommande barn. Det handlar om mycket pengarna för kommunerna .Hitills har statsbidraget varit 1 900 kronor per dygn. Det nya bidraget blir 1 350 kronor per dygn för barn upp till 18 år. För ungdomar mellan 18 och 20 år blir bidraget 350 kronor per dygn.

Det här innebär att kommunerna måste försöka sänka sina kostnader för boende.

2015 kom väldigt många ensamkommande barn. Falun tog emot 168 barn, förra året kom 8 barn och i år räknar kommunen med 10-13 barn.

Av de drygt 140 barn som kommunen har ansvar för är de flesta 16-17 år, men det finns både yngre och äldre. Det är både asylsökande och barn som fått uppehållstillstånd.

De flesta bor i tre HVB-hem (hem för vård eller boende) i Falun. Framför allt yngre barn bor ofta i familjehem. Då så många barn kom på en gång 2015 tvingades kommunen att anlita så kallade konsultstödda familjehem med hölga dygnskostnader som kommunen inte kommer att har råd med när stastbidragen sänks.

– Vi försöker ta hem våra barn, säger socialnämndens ordförande i Falun Christina Knutsson (S). Vi vill ha dem i närheten när vi ska göra uppföljningar. Det kommer också nya regler om att de barn som kommunen ansvarar för också ska bo inom kommunen. De är vårt ansvar.

Kommunen har skrivit kontrakt med fastighetsbolaget Klövern om att hyra hela det hus i Högbo, som senast använts som asylboende och innan dess som vandrarhem.

– Vi ska bygga om lite och anpassa en del rum, men hoppas kunna öppna i mars, säger kommunens integrationschef Mats Berglund. Det blir 50 platser men vi har möjlighet att ordna upp till 60 platser.

Det kraftigt sänkta statsbidraget för ungdomarna mellan 18 och 20 beror på att när man fyller 18 år är det Migrationsverket som tar över ansvaret från kommunen. Då gäller vuxenboende.

– Vi gör individuella bedömningar, säger Christina Knutsson. Det kan finnas skäl till att 18-åringen ska bo kvar på HVB-hemmet. Samma sak gäller de barn vi tar hem, det kan finnas särskilda skäl till att de ska bo kvar där de kan få sina speciella behov tillgodosedda.

Kommunen har ansvar för barn och ungdomar upp till de är 21 år.