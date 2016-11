Falun söker nytt skid-VM eller skit-VM?

Beyond staketet är en organisation vars individer skall stå närmast VIP-tältet bakom ett staket på Lugnet och ropa hej till de kommunalanställda som fått gratisbiljetter och en halsduk i julklapp när julmiddagen har dragits in. De skall också ropa bu bu till skidåkare som åker med läppglans.

På nytt skall den kommunala matsalen och baren öppnas till en total kostnad på 2 mille eftersom man får så många utländska gäster som kräver alkohol. Arresten i Falun skall utrustas med fler tältsängar så att besökarna slipper ligga skavfötters som i Borlänge.

Eftersom kommunchefen och chefen för turistnäringen sitter på många olika stolar bl.a i Beyond staketet behövs inga ytterligare beslutsfattare för de kan förhandla med sig själva om ett nytt skid- VM. Kalkylen som är framtagen slutar på intäkter 200 miljoner och lika stora kostnader och sedan får vi se vart det pekar. Liksom förra gången då man åkte till Turkiet och köpte grisen i säcken och sedan delade upp på en massa smågrisar så att ingen skulle förstå det ekonomiska utfallet skall samma sak upprepas igen.

Då stod det på kommunens hemsida att skid-VM inte skulle belasta Faluns skattebetalare. Sedann blev maxtaket 80 miljoner. Så blev det inte utan svaret blev i stället att skid-VM gav så mycket, av vad är det fortfarande ingen som vet. Efter hot om skadestånd från generalen i 100-miljonersklassen upptäcktes att investeringsbehovet var mycket stort och inte rymdes inom den kommunala investeringsbudgeten så man bildade LURAB, lura faluborna.

VM- investeringarna på Lugnet uppgick till 227 miljoner och skedde till 99% med lånade pengar i Ebberöds bank och kostnader täcks till 90% genom kommunalskatt. Smart va! Hoppbackarna till en kostnad av 175 miljoner har inte använts en enda gång efter VM och skall åter byggas om. Det saknas toaletter och för att förhindra att någon skiter på sig kommer de fasta toaletterna att byggas till för 20 miljoner.

Bergbanans kapacitet och hastighet var så dålig så hälften av de tävlande fick åka bil till toppen. Nu skall detta förhindras så man har beslutat bygga ytterligare en bergbana för 30 miljoner. Snart uppe i 100 miljoner men det ordnas med en ny kommunal borgensram för ingen i fullmäktige verkar förstå att gå i borgen är att gå i sorgen.

Kommunchefen och turistchefen har inte förstått att de skall företräda skattebetalarnas intressen utan har bytt sida till privata Beyond staketet. Skid-VM kostar varje skattebetalande Falubo minst 10 000 per skalle och, snälla politiker, upprepa inte misstaget igen. Verkar vara viktigare för vissa att sko sig och få miljoninkomster som stoppas in i eget bolag utan anställda eller vad säger kommunalrådet om rätt fakta? Att betala kommunalskatt överlåts till vanliga Falubor. Gärna miljoninkomster men inte med liknade upplägg som Panamabrev.

Falun behöver ett nytt styre med ekonomiskt kunnande som tar ansvar för skattebetalarnas pengar. Gärna skid-VM men med andra huvudmän än Falu kommun och dess skattebetalare. Inte konstigt att politikerföraktet frodas! Snart val och då skall fritidsgårdar och biblitek öppnas igen samtidigt som Mjuka linjen kommer tillbaka.

Staffan Mark,

Upplyst av den stora månen och medlem i Falupartiet