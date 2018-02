Färskt faluband klara för Sweden Rock festival - "Känns overkligt"

– Det känns ju lite overkligt att få spela på Sweden Rock så här direkt, säger gitarristen David Rosberg.

I slutet av förra året släppte Gaupa låten "The drunk autopussy wants to fight you", med tillhörande video. Men även om bandet är färskt så är bandmedlemmarna inga nybörjare. Några av medlemmarna har tidigare spelat i bland andra Mother of God och King Albatross, och tre av dem har spelat på Sweden Rock tidigare.

– Så vi har ju koll på att det är en bra festival med bra publik och så vidare. Dessutom spelar mitt favoritband Meshuggah där i år, så det blir riktigt kul att åka dit och spela, säger David.

Gaupa spelar rock med smak av stoner, doom och progg. Inom kort släpper de ytterligare en låt och video, och planen är att släppa en ep till spelningen på Sweden Rock.

De fick sin spelning på festivalen genom ett samarbete mellan Studiefrämjandet och Sweden Rock, ett samarbete för att främja ny musik. Gaupa är ett av åtta band som valts ut och som presenterades på torsdagen, och som får spela på festivalens Nemis-scen.

"Det är otroligt många kompetenta band som söker till scenen varje år vilket gör det här skitsvårt men jätteroligt", säger Burt von Bolton som är ansvarig för Nemis på Studiefrämjandets riksförbund.

Gaupa är:

Emma Näslund, sångDavid Rosberg, gitarrDaniel Nygren, gitarrErik Jerka Sävström, basJimmy Hurtig, trummor

