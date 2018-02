Full pott till Moneybrother - "Allt annat vore tjänstefel"

Recension: Moneybrother

Var: Magasinet, Falun

När: Fredag 16/2

Publik: 1200

Betyg: 5/5

Det är toppenstämning på Magasinet redan tidigt på fredagskvällen. Inte helt fullsatt, men det är ändå bra mycket folk som samlats för att lyssna på Ludvika-sonen som tillbringat den första delen av vuxenlivet i Falun. ”Känd från TV” är han ju numera också, i och med programmet ”Så mycket bättre” där han utgjorde en av de färgstarkare karaktärerna, med tolkningar som spelats flitigt både hemma hos mig och i radio. Det är upplagt för succé!

LÄS MER: Stor intervju med Anders "Moneybrother" Wendin

LÄS ÄVEN: Sveriges äldsta DJ kommer till Falun - åldersgräns: 50 år!

Runt 21-tiden tätnar det framför scenen där man märkligt nog valt att avstå kravallstaket, och en stund senare äntrar åttamannaorkestern och stjärnan scenen, till publikens ohejdade jubel. De har faluborna i sin hand från första stund. Jag hade det på känn redan innan, ikväll blir det en femma och det är tveklöst så, allt annat vore tjänstefel!

Moneybrother och gänget lämnar ingen oberörd, det är tårar, skratt, euforisk dans och saliga leenden om vartannat. Musikerna ger sig hän och drivet i musiken är magiskt.

Utöver att det är tight och energifyllt så tycker jag att det är väldigt bra publikkontakt även i mellansnacket. Anders Wendin säger inledningsvis att han inte kommer att tala så mycket, men så blir det inte. Det är anekdoter från Falutiden, han återkommer till att hans låtar enkom handlar om separationer och självmord och så är han så uppenbart och ärligt tacksam över publikstödet. Helt enkelt är Moneybrother en fantastisk storyteller, och när han minns Falun med konditori Princess, Hemköp Svalan och Valhalla med orden ”Livet var nytt, världen var stor. Det var Falun för mig mina damer och herrar” då dör vi stora kärleksdöden och vill att Moneybrother ska stå kvar där på scenen och vara sådär härlig i tid och evighet.

Helt enkelt är Moneybrother en fantastisk storyteller

Men vi får vara glada för de dryga två timmar som det blir. Två gånger ropas bandet in och när kvällen till slut är över har jag fått precis allt jag vill ha. Det är hitsen från ”Pengabrorsan”, tolkningarna från ”Så mycket bättre”, de stora låtarna ”It´s been hurting all the way with you Joanna” och ”They´re building walls around us” samt nyaste låten ”Bröllopssång till Lilli”.

Värt att nämna lite extra är låten ”Tåget som går in till stan”, en cover på ”Downtown Train”, där alla åtta orkestermedlemmar i tur och ordning sjunger varsitt stycke. Och det visar sig naturligtvis att de grymma musikerna också är fantastiska sångare. Det är helt enkelt en oförglömlig kväll på Magasinet och jag är så glad över att jag fick uppleva den!

Mäktigast: Magstödet. Är måhända hela Anders Wendin ett enda magstöd? Från fotsulorna till hjässan?

Frida Trygg

